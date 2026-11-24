Liverpool ha sempre rappresentato un punto di riferimento assoluto sia dal punto di vista sportivo sia sotto il profilo musicale. Nella città inglese il calcio e la musica si espandono a macchia d'olio negli stessi anni e negli stessi quartieri: all'inizio degli anni Sessanta il rilancio sportivo di Everton e Liverpool, capaci di conquistare in quel decennio due campionati inglesi e una FA Cup a testa, coincide esattamente con l'esplosione del Merseybeat, che segna l'avvento dei Gerry and the Pacemakers e soprattutto dei Beatles.

Lo spopolamento della passione musicale in città spinge così le due società simbolo a legare la propria identità a brani destinati a diventare immortali. Dentro la storia completa del Merseyside Derby, infatti, si confrontano anche due colonne sonore profondamente diverse per origine e carattere: da una parte You'll Never Walk Alone, una ballata teatrale di Broadway trasformata in canto corale dalla Kop, dall'altra Z-Cars, il tema strumentale di una serie poliziesca della BBC scelto come marcia d'ingresso in campo a Goodison Park.

You'll Never Walk Alone: da Broadway alla Spion Kop di Anfield

nasce negli Stati Uniti poco dopo la fine della Seconda guerra mondiale, nel 1945, dalla penna di Oscar Hammerstein II e dalle melodie di Richard Rodgers appositamente per il musical diIn scena, il brano accompagna il momento più drammatico della storia per infondere forza e speranza alla protagonista Julie Jordan dopo la tragica scomparsa del marito. Dopo aver incantato il pubblico di New York, la canzone attraversa l'Atlantico e nel 1963 trova una seconda vita grazie al gruppo di Liverpool, prodotto da Brian Epstein, che la incide in una versione pop-orchestrale destinata a conquistare immediatamente il primo posto nella classifica UK Singles Chart per quattro settimane consecutive. All'epoca adprima del calcio d'inizio delle gare casalinghe delgli altoparlanti diffondevano la Top 10 musicale della settimana.

Gerry Marsden, frontman della band, conosce bene quella consuetudine dei Reds e decide di regalare personalmente una copia del disco all'allenatore Bill Shankly, che ne rimane subito folgorato. Anche quando il singolo esce dalle prime posizioni delle classifiche di vendita, i tifosi della Spion Kop continuano a cantarlo a cappella sugli spalti, trasformandolo nell'inno ufficiale del club e incidendo il titolo sul cancello principale dello stadio, gli Shankly Gates. Nel corso dei decenni successivi quel coro diventa un abbraccio collettivo nei momenti più drammatici della storia del club, come dopo la tragedia di Hillsborough del 1989, oltre a accompagnare le notti europee più gloriose, dalla prima Coppa dei Campioni conquistata a Roma nel 1977 fino al ritorno al titolo inglese nel 2020, varcando i confini britannici per ispirare altre curve celebri d'Europa come quelle di Celtic Glasgow e Borussia Dortmund.

LIVERPOOL, INGHILTERRA - 18 MARZO: I tifosi del Liverpool sollevano le sciarpe mentre cantano "You'll Never Walk Alone" prima della partita di ritorno degli ottavi di finale della UEFA Champions League 2025/26 tra Liverpool FC e Galatasaray SK, disputata ad Anfield il 18 marzo 2026 a Liverpool, in Inghilterra. (Foto di Carl Recine/Getty Images)

Z-Cars: la serie poliziesca della BBC che accende Goodison Park

Sull'altra sponda dirisuona invece una melodia dal taglio diametralmente opposto, profondamente radicata nella tradizione popolare del Merseyside.è una celebre serie televisiva poliziesca trasmessa dalla BBC a partire dal gennaio 1962, ambientata nell'immaginaria cittadina diispirata all'area metropolitana intorno a Liverpool, nel Lancashire, e dedicata al lavoro quotidiano delle pattuglie motorizzate dellaLa sigla della serie nasce dall'arrangiamento del brano folk tradizionale ottocentesco, canzone originaria proprio dei moli di Liverpool che racconta la storia di un marinaio tradito dalla sua promessa sposa prima di salpare verso il mare aperto, rielaborato dal compositore Fritz Spiegl e dalla moglie Bridget Fry.

Ad aprile del 1962, pochi mesi dopo il debutto televisivo della serie, l'Everton ospita a Goodison Park una delegazione del cast della BBC, guidata dall'attore Leonard Williams, interprete del sergente Twomey, per una cerimonia ufficiale sul terreno di gioco in occasione della sfida di campionato contro l'Arsenal. Per accompagnare l'ingresso degli attori e delle squadre in campo, gli altoparlanti dello stadio diffondono per la prima volta la sigla di Z-Cars.

L'impatto acustico sul pubblico dei Toffees risulta immediato ed elettrizzante: nella stagione successiva, culminata con la conquista del titolo nazionale 1962-63 sotto la guida di Harry Catterick, la dirigenza decide di adottare stabilmente quel tema strumentale come marcia d'ingresso della squadra. Con il suo attacco percussivo e il ritmo incalzante dei fiati, Z-Cars accompagna l'uscita dal tunnel dell'Everton da oltre sessant'anni, con la celebre usanza di interrompere bruscamene la musica a metà soltanto nelle giornate di lutto o commemorazione, diventando un marchio di fabbrica irrinunciabile anche nel passaggio storico verso il nuovo impianto sul Bramley-Moore Dock.

LIVERPOOL, ENGLAND - OCTOBER 29: Everton fans with flags inside the stadium before the Carabao Cup Fourth Round match between Everton and Newcastle United at Hill Dickinson Stadium on October 29, 2026 in Liverpool, England. (Photo by Carl Recine/Getty Images)

Due colonne sonore per una sola città: il confronto culturale degli inni di Everton e Liverpool

Mettere a confronto You'll Never Walk Alone e Z-Cars significa cogliere l'essenza più autentica delle due tifoserie dieda confronto. Da una parte il rito solenne e corale didove decine di migliaia di voci si fondono all'unisono alzando le sciarpe al cielo prima del fischio d'inizio in un messaggio di resistenza emotiva edall'altra la scarica adrenalinica di, dove le percussioni e gli ottoni della sigla televisiva spezzano l'attesa el'ambiente proprio nell'istante in cui i giocatori mettono piede sull'erba.

Persino gli avversari più esperti raccontano spesso quanto il contrasto acustico tra questi due momenti influenzi l'approccio mentale nei primi minuti di gara, trasformando il pre-partita in una sfida nella sfida già prima che il pallone inizi a rotolare, mentre i tifosi ospiti provano puntualmente a sovrastare l'inno rivale con i propri cori dalle tribune laterali. Nelle grandi sfide cittadine, a partire dalla finale tutta cittadina di FA Cup del 1986 disputata a Wembley davanti a centomila spettatori, i due inni convivono sugli spalti come colonne sonore parallele della stessa metropoli. Due brani nati lontano dal rettangolo verde, uno su un palcoscenico teatrale americano e l'altro negli studi televisivi britannici, ma diventati entrambi patrimonio eterno della cultura calcistica mondiale.