Paura per Jermaine Pennant. L'ex esterno del Liverpool è stato aggredito da un pastore tedesco mentre portava a spasso i suoi cani nella zona nord di Londra. L'episodio, avvenuto la scorsa settimana, gli è costato quattro morsi alla gamba destra e oltre 50 punti di sutura. Il cane lo avrebbe azzannato senza lasciarlo andare, mentre lui cercava di proteggere King, uno dei suoi animali. A evitare conseguenze peggiori è stato proprio il suo fedele compagno, intervenuto per allontanare l'aggressore. Pennant ha raccontato l'accaduto al Sun e sui social, dove ha pubblicato una foto con la gamba fasciata e King al suo fianco. L'ex calciatore, oggi opinionista per Talksport, ha spiegato di aver rifiutato di denunciare l'aggressione alla polizia.

"Non mollava la presa": paura per l'ex Liverpool Pennant, quattro morsi alla gamba

"Mi sono ritrovato a terra con il cane ancora attaccato alla gamba, non accennava a mollare la presa". È il racconto di Jermaine Pennant , ex giocatore die Stoke City, che ha descritto al Sun i momenti di paura vissuti durante la passeggiata. Il pastore tedesco lo ha morso quattro volte alla gamba destra, costringendolo a ricorrere alle cure ospedaliere e a ricevere oltre 50 punti di sutura. In quei momenti, Pennant stava cercando di proteggere King, ma la situazione è cambiata quando il suo cane è intervenuto per respingere l'aggressore. "Ha evitato quella che avrebbe potuto essere una situazione orribile", ha spiegato l'ex esterno. King è rimasto sostanzialmente illeso, riportando soltanto un piccolo morso.

LIVERPOOL, REGNO UNITO – 19 AGOSTO: Jermaine Pennant del Liverpool si congratula con il compagno di squadra Fernando Torres dopo che quest’ultimo ha segnato il gol del vantaggio durante la partita di Premier League tra Liverpool e Chelsea ad Anfield, il 19 agosto 2007 a Liverpool, in Inghilterra.

(Foto di Phil Cole/Getty Images)

Pennant ha raccontato di aver dimenticato per un attimo il dolore quando ha visto il suo animale ricoperto di sangue, temendo che fosse rimasto ferito più seriamente. Successivamente ha condiviso su Instagram una foto sul divano, con la gamba fasciata e King accanto a lui. "Il mio eroe continua a proteggermi e a prendersi cura di me. King, sei una leggenda", ha scritto, ringraziando anche la compagna Mimmi Montgomery per aver assistito entrambi. L'ex calciatore, oggi opinionista per Talksport, ha dichiarato di non aver voluto denunciare l'accaduto alla polizia. In carriera ha collezionato 231 presenze in Premier League e si è ritirato nel 2018.