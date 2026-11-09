L'allenatore dell'Oldham Athletic protagonista di un acceso confronto con Callum Slattery dello Sheffield Wednesday, culminato con un gesto che ha scatenato una rissa in campo.
Il Wrexham pesca il Chelsea in FA Cup: Ryan Reynolds e Hugh Jackman reagiscono al sorteggio
Una scena incredibile ha caratterizzato il primo turno di FA Cup in Inghilterra, dove la sfida tra Oldham Athletic e Sheffield Wednesday è stata segnata dalla reazione sopra le righe di Micky Mellon.
L’allenatore della squadra di casa è stato infatti espulso dopo aver rivolto una testata a Callum Slattery, centrocampista dello Sheffield Wednesday, al termine di un acceso confronto a bordo campo. Il gesto ha scatenato una rissa che ha coinvolto diversi giocatori e membri degli staff, costringendo l’arbitro a intervenire e a estrarre il cartellino rosso.
Micky Mellon perde la testa: testata a Callum Slattery ed espulsioneL'episodio si è verificato nei minuti finali dei tempi regolamentari, quando il risultato era ancora fermo sull'1-1, con Mellon che, stando a quanto mostrato dalle immagini, si sarebbe avvicinato a Slattery, afferrandolo all'altezza del collo e portando poi la testa verso il suo volto, fino a farlo finire a terra.
Una reazione che ha immediatamente acceso gli animi, dando vita a un parapiglia nel quale sono intervenuti diversi componenti delle due squadre per separare i protagonisti dello scontro.
La situazione ha richiesto l'immediato intervento del direttore di gara Martin Woods, che ha deciso di espellere direttamente il tecnico dell'Oldham Athletic, costringendo Mellon a lasciare il terreno di gioco e a seguire il resto della partita dagli spalti. Il gesto del tecnico potrebbe inoltre avere ulteriori conseguenze sul piano disciplinare, con la federazione calcistica inglese che potrebbe decidere di intervenire con una sanzione nei suoi confronti.
Nonostante la tensione a bordo campo, la partita è proseguita fino ai tempi supplementari, con l'Oldham capace di sbloccare il risultato al 66' grazie a Calum Kavanagh e di subire il pareggio dello Sheffield Wednesday firmato da Davis Keillor-Dunn, prima che Will Sutton trovasse al 110' la rete decisiva per il definitivo 2-1. Un successo di rilievo per i padroni di casa, formazione di League Two, capaci di eliminare una squadra militante nel campionato superiore.
© RIPRODUZIONE RISERVATA