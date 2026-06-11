Stando a quanto riportato da Sky News Inghilterra, tre calciatori del Manchester United sono stati accusati di eccesso di velocità. I tre calciatori, coinvolti in tre episodi distinti, sono Harry Maguire, Mateus Cunha e Altay Bayindir.

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Maguire, dalla mancata convocazione al processo

BRIGHTON, INGHILTERRA – 24 MAGGIO: Harry Maguire del Manchester United durante la partita di Premier League tra Brighton & Hove Albion e Manchester United all'Amex Stadium il 24 maggio 2026 a Brighton, Inghilterra. (Foto di Steve Bardens/Getty Images)

Harry Maguire è stato condannato per eccesso di velocità dopo essere stato sorpreso - mentre alla guida della sua Range Rover - alla velocità di circa 60 km/h in una zona con limite a 45 km/h nell'area di Manchester. Come raccontato da Sky News, il calciatore è stato processato e condannato mentre i suoi compagni di squadra si preparavano a partire per gli Stati Uniti in vista del Mondiale. Un'altra brutta notizia per il difensore dello United, che dopo la mancata convocazione di Tuchel si è trovato a dover fare i conti con la legge.

Il difensore dovrà pagare una multa di 1000 sterline, più i soldi delle spese processuali e perderà anche 3 punti sulla patente. Sky News ha riportato anche le parole dell'inglese, che ha scritto una lettera di scuse indirizzata al tribunale. "Comprendo che questa era una mia responsabilità e accetto pienamente l'infrazione. In futuro sarò più attento e presterò maggiore attenzione ai segnali di limite di velocità". Maguire continua: "Se possibile, sarei molto grato se il tribunale considerasse la possibilità di consentirmi di frequentare un corso di sensibilizzazione sulla velocità anziché ricevere punti di penalità".

Manchester United, non solo Maguire: altri due calciatori a processo per eccesso di velocità

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. Oltre al difensore, altri due calciatori andranno a processo per lo stesso motivo. Si tratta di Mateus Cunha e Altay Bayindir. Il turco è stato sorpreso guidare ad una velocità di 65 km/h in una zona col limite a 45 km/h. Effrazione compiuta il 24 Novembre dello scorso anno alle 23:00, un'ora dopo la partita tra United e Everton - convocato dallaper i Mondiali -

Situazione differente quella di Matheus Cunha. Una macchina intestata al brasiliano è stata colta oltre il limite nello stesso tratto di strada del suo compagno turco. La polizia ha chiesto al calciatore chi fosse alla guida del veicolo, senza ricevere risposta. Adesso Cunha - oltre all'eccesso di velocità - dovrà rispondere anche di un reato penale per non aver fornito informazioni.

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