Il Porto è tornato a vivere l'aria frizzantina delle grandi notti europee. Dopo due anni, i Dragões hanno fatto ritorno in Champions League grazie al campionato vinto nella stagione passata. Tutto questo lo aveva già previsto André Villas-Boas, nuovo presidente dei biancoblu. L'ex tecnico di Chelsea e Spurs, come prima mossa da numero 1 del club, ha deciso infatti di portare Francesco Farioli sulla propria panchina.

PORTO, PORTOGALLO - 08 SETTEMBRE: L'arbitro Szymon Marciniak mostra un cartellino giallo a Francesco Farioli, allenatore capo dell'FC Porto, durante la partita MD1 della fase di lega della UEFA Champions League 2026/27 tra FC Porto e Manchester City all'Estadio do Dragao l'8 settembre 2026 a Porto, Portogallo. (Foto di Clive Brunskill/Getty Images)

L'allenatore italiano, dopo la grande stagione con l'Ajax, seppur rovinata dalle ultime giornate, ha condotto il Porto a un grandioso campionato, considerando il minor valore della rosa rispetto a Sporting Lisbona e Benfica. Pochissimi gol subiti e poche sconfitte, mostrando sempre una elevata qualità di gioco. Questa stagione è partita altrettanto bene in campionato, dove il Porto rimane primo in solitaria con 1 solo gol preso in 5 partite (tutte vinte). In Champions, nonostante la buona prova fornita, è arrivata una prevedibile sconfitta contro il decisamente più attrezzato Manchester City di Enzo Maresca.

Farioli e la Polonia

Killing the Man-to-Man: How Farioli’s Porto Dismantled City’s Press 🧠⚽



Man-to-man presses hate sequential third-man combinations.



Here is how Francesco Farioli set up Porto in 3 tactical layers to bait City, chain combinations, and attack the space behind: pic.twitter.com/K6XMFVIJqM — Muhammad Zidane (@MuZidane1) September 9, 2026

Francesco Farioli, nonostante la sua giovane età, ha già una grandissima esperienza in ambito europeo. Il suo percorso da tecnico è sempre passato per vie straniere e mai italiane (escludendo l'esperienza da collaboratore di De Zerbi al Sassuolo). Il "filosofo" (laureato in filosofia a Firenze) è partito dalla Turchia con il, per poi passare all'Alanyaspor e conquistare la chiamata del Nizza. Il bel lavoro svolto con i francesi (Europa conquistata) gli ha permesso di arrivare al prestigioso Ajax e sfiorare il titolo al culmine di un operato sorprendente. Infine, c'è stato il Porto, la cui storia è ancora da scrivere.Una costante delle squadre di Farioli è stato il suo lavoro con giocatori(attualmente ci sono Bednarek, Kiwior e Pietuszewski). Al termine della sfida di Champions, il tecnico è stato avvicinato da un giornalista polacco che lo ha sollecitato nel suo rapporto peculiare con la propria nazione: "Ho un legame davverocon i calciatori polacchi. Con(allenato al Fatih, n.d.r.) sono appena stato in vacanza, sono felice del suo nuovo capitolo da DS. Bulka? L'ho visto davvero bene contro l'Al-Hilal, è stato il migliore in campo grazie alle sue grandi parate".