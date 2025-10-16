Il nuovo presidente dei gialloblù ha accusato l'attuale tecnico del Benfica di aver preparato male la squadra

Jacopo del Monaco 16 ottobre - 16:59

Nel mese di agosto, il Benfica ha eliminato ai preliminari di Champions League José Mourinho ed il Fenerbahçe, che ora ha un nuovo presidente. A causa di quest'accaduto, la squadra di Istanbul ha deciso di esonerare l'allenatore lusitano. Quest'ultimo, circa un mese fa, ha firmato proprio per il Benfica ed ora disputa la coppa dalle grandi orecchie. Di recente, il club turco ha eletto un nuovo presidente che ha criticato in maniera molto dura il lavoro dell'ex tecnico di Inter e Real Madrid.

Il nuovo presidente del Fenerbahçe critica Mourinho: "Stagione preparata male e si vede ancora oggi" — Durante la sua avventura sulla panchina della squadra turca, Mourinho non ha vinto nessun trofeo. La sua esperienza ad Istanbul ha trovato la conclusione dopo la mancata qualificazione all'edizione in corso della Champions League, visto che il Fenerbahçe è stato eliminato dal Benfica ai preliminari. Lo scorso mese, proprio quest'ultimo club ha deciso di mettere sotto contratto lo Special One dopo aver esonerato Bruno Lage a causa della sconfitta per 3-2 contro gli azeri del Qarabag. Per un'ironia della sorte, quindi, Mou sta disputando la Champions League mentre il Fenerbahçe si deve accontentare dell'Europa League.

Il quotidiano portoghese A Bola ha riportato le parole di Sadettin Saran, nuovo presidente del club di Istanbul. Il successore di Ali Koç, nella giornata di ieri, ha criticato pesantemente lo Special One ed il modo in cui ha preparato la squadra in estate per la stagione in corso. Le sue parole: "Gli effetti della scarsa preparazione avvenuta in Portogallo durante la gestione di José Mourinho sono ancora presenti e si sentono in maniera evidente. Questo processo ha influito in modo negativo sulla preparazione fisica e mentale della squadra. Durante il ritiro in Portogallo, la squadra svolgeva soltanto una sessione di allenamento a settimana. Questa cosa è inaccettabile!".