Come spesso si dice "non bisogna mai dimenticarsi da dove si viene". Ebbene, Ferran Torres la ha capito benissimo. L'attaccante spagnolo, attualmente al PSG, ha iniziato la sua carriera nelle giovanili del Valencia dove ha poi fatto il suo esordio nel calcio professionistico nel 2017. Con il club del Mestalla, il classe 2000 ha militato fino al 2020 (14 anni totali tra giovanili e prima squadra), anno in cui si è trasferito al Manchester City. Oggi, invece, il 26 enne ha deciso di compiere un gesto onorevole verso la squadra in cui è cresciuto.

Ferran Torres acquista gli uffici del Valencia: investimento da 7 milioni di euro

Dopo aver indossato i panni del salvatore della Spagna

nella finale dell'ultimo Mondiale

,

si sta ora cimentando nel ruolo di agente immobiliare. Profondamente legato al Valencia, la squadra in cui è cresciuto,

che ha lasciato nel 2020 per unirsi al Manchester City

, il 26enne attaccante spagnolo del PSG

"ha acquistato l'edificio che ospita gli attuali uffici del Valencia per una cifra vicina ai sette milioni di euro

",

ha rivelato

il media Valencia Plaza.

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Finalizzata lunedì, questa transazione consente al club di ottenere una significativa liquidità. Situato nel centro di Valencia, vicino allo stadio Mestalla e all'omonimo quartiere, l'edificio ha una superficie di circa 5.000 metri quadrati, distribuiti su un piano terra e cinque piani. Secondo il quotidiano spagnolo, Ferranaffitterà gli uffici al club valenciano, che continuerà a operare lì in attesa del completamento del trasferimento nelle vicinanze del nuovo stadio, il, la cui inaugurazione è prevista per l'estate del 2027.

VALENCIA, SPAGNA - 25 GENNAIO: Ferran Torres di Valencia viene chiuso da Samuel Umtiti del FC Barcelona durante la partita la Liga tra Valencia CF e FC Barcelona all'Estadio Mestalla il 25 gennaio 2020 a Valencia, Spagna. (Foto di Eric Alonso/Getty Images)

Come ancora riporta Valencia Plaza, questa acquisizione rientra nella strategia di sviluppo immobiliare di Ferran Torres che comprende già un altro edificio nelle vicinanze. Una volta finalizzato il trasferimento del Valencia nella nuova sede nei prossimi mesi, l'attaccante spagnolo inizierà la fase di ristrutturazione dell'edificio nel quale sono collati gli uffici del club bianconero, "vista la necessità di questo tipo di spazio in città " .