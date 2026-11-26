All'indomani della quinta giornata della Champions League, la FIFA è nuovamente finita nel mirino degli hacker. A confermalo è stata la stessa federazione internazionale che, tramite il sito specializzato in cybersecurity ‘The Record’, ha dichiarato di essere stata vittima di un attacco informatico che ha portato all'accesso a numerosi dati personali e aziendali. Nello stesso tempo, un portavoce del massimo organismo del calcio mondiale ha confermato la collaborazione con le autorità competenti per risalire ai responsabili.

FIFA, nuovo attacco hacker alla federazione: indagini in corso

Hosts of @FIFAWWC 2031 and 2035 confirmed ✅



🏆 FIFA Women’s World Cup 2031™ – The United States, Mexico, Costa Rica and Jamaica



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Il calcio internazionale finisce nuovamente nel mirino degli hacker. Come infatti ha recentemente confermato la FIFA , al massimo organismo del calcio mondiale sono stati sottratti numerosi dati sia personali che aziendali. Questo nuovo incidente va ad aggiungersi ai recenti attacchi ai danni delle leghe europee calcistiche. Lunedì 23 novembre, infatti, laha reso noto che alcuni hacker hanno sottratto dati personali dei tifosi, arrivando ad entrare nei servizi digitali di diversi club spagnoli.Lo scorso maggio, invece, la polizia di Amsterdam ha arrestato un 35 enne con l'accusa di essere entrato nel computermentre la(Federazione calcistica francese) aveva segnalata un attacco hacker nel 2025. Tornando alla vicenda attuale, un portavoce della FIFA ha annunciato di essere al lavoro insieme alle autorità competente per fare luce sull'accaduto: "La FIFA è stata vittima di un attacco informatico criminale che ha comportato un accesso non autorizzato a un insieme limitato di informazioni personali e aziendali", ha dichiarato.

ZURIGO, SVIZZERA - 30 LUGLIO: La bandiera della FIFA, insieme al trofeo della Coppa del Mondo e al logo del campionato 2026, è visibile all'esterno della sede centrale della FIFA (Fédération Internationale de Football Association) a Zurigo, in Svizzera, il 30 luglio 2026. Una recente proposta del presidente della FIFA, Gianni Infantino, di vendere quote delle sue competizioni calcistiche ha suscitato reazioni negative da parte di alcuni organismi di governo dello sport a livello nazionale e regionale. (Foto di Robert Hradil/Getty Images)

Al momento l'organizzazione non avrebbe risposto alle domande sulla natura dell'incidente. La scorsa settimana, il gruppo di criminalità informatica ‘Handsome Boy Hacking Club’ (HBHC) ha dichiarato di aver sottratto oltre 12 GB di dati all’organizzazione e di aver tentato, senza successo, di estorcere denaro alla FIFA. Tra i dati sottratti ci sarebbero documenti relativi all'immigrazione, documentazioni finanziarie e informazioni sulla governance.