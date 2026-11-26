La federazione internazionale ha confermato accessi illeciti a dati personali e aziendali: indagini in corso
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All'indomani della quinta giornata della Champions League, la FIFA è nuovamente finita nel mirino degli hacker. A confermalo è stata la stessa federazione internazionale che, tramite il sito specializzato in cybersecurity ‘The Record’, ha dichiarato di essere stata vittima di un attacco informatico che ha portato all'accesso a numerosi dati personali e aziendali. Nello stesso tempo, un portavoce del massimo organismo del calcio mondiale ha confermato la collaborazione con le autorità competenti per risalire ai responsabili.
FIFA, nuovo attacco hacker alla federazione: indagini in corsoIl calcio internazionale finisce nuovamente nel mirino degli hacker. Come infatti ha recentemente confermato la FIFA, al massimo organismo del calcio mondiale sono stati sottratti numerosi dati sia personali che aziendali. Questo nuovo incidente va ad aggiungersi ai recenti attacchi ai danni delle leghe europee calcistiche. Lunedì 23 novembre, infatti, la Liga ha reso noto che alcuni hacker hanno sottratto dati personali dei tifosi, arrivando ad entrare nei servizi digitali di diversi club spagnoli.
Al momento l'organizzazione non avrebbe risposto alle domande sulla natura dell'incidente. La scorsa settimana, il gruppo di criminalità informatica ‘Handsome Boy Hacking Club’ (HBHC) ha dichiarato di aver sottratto oltre 12 GB di dati all’organizzazione e di aver tentato, senza successo, di estorcere denaro alla FIFA. Tra i dati sottratti ci sarebbero documenti relativi all'immigrazione, documentazioni finanziarie e informazioni sulla governance.
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