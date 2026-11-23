Negli ultimi anni, le competizioni internazionali femminili hanno registrato risultati importanti, confermando il crescente interesse nei confronti di un movimento che punta a raggiungere numeri sempre più vicini a quelli del calcio maschile. Il Mondiale del 2023, disputato in Australia e Nuova Zelanda e vinto dalla Spagna, ha rappresentato una tappa fondamentale di questo percorso, generando ricavi per circa 570 milioni di dollari. Adesso, però, la FIFA vuole alzare ulteriormente l'asticella con l'edizione del 2031, che dovrebbe essere ospitata da Stati Uniti, Messico, Costa Rica e Giamaica e potrebbe diventare l'evento sportivo femminile più redditizio di sempre, con entrate previste per ben 4 miliardi di dollari.

Mondiale femminile 2031, ricavi da record: il progetto della FIFA

Secondo quanto riportato dal Guardian, la candidatura congiunta dei 4 Paesi nordamericani e centroamericani prevede un'organizzazione senza precedenti per il calcio femminile. Il torneo sarà infatti il primo della storia a ospitare 48 nazionali, rispetto alle 32 delle precedenti edizioni, con il numero complessivo delle partite che passerà da 64 a 104, proprio come nell'ultima edizione del Mondiale maschile.

MIAMI GARDENS, FLORIDA - 1 LUGLIO: Veduta generale dello stadio durante la partita degli ottavi di finale del Mondiale per Club FIFA 2025 tra Real Madrid CF e Juventus all'Hard Rock Stadium il 1° luglio 2025 a Miami Gardens, Florida. (Foto di Daniele Badolato - Juventus FC/Juventus FC via Getty Images)

L'obiettivo degli organizzatori è vendere circa 4,5 milioni di biglietti, sfruttando soprattutto i grandi impianti statunitensi utilizzati dalle franchigie NFL. La candidatura comprende una prima selezione di 20 stadi, 14 dei quali negli Stati Uniti, 4 in Messico e uno ciascuno in Costa Rica e Giamaica.

Caricamento post Instagram...

Le previsioni economiche sono le più ambiziose di sempre, cone dalle sponsorizzazioni,

Interrogata dal Guardian sulla questione, la vicepresidente della strategia della US Soccer Emily Cosler ha spiegato il perché di queste grandissime aspettative: "Si tratta di un aumento molto significativo rispetto al 2023, ma mi aspetto che la Coppa del Mondo femminile del 2027 rappresenti un ulteriore passo avanti e che nel 2031 superi di gran lunga questo risultato, grazie alla maturità del nostro mercato e all'entusiasmo che riscontriamo. Il mercato qui negli Stati Uniti è diverso da qualsiasi altro. I Mondiali del 2026 hanno generato un fatturato ben superiore ai 10 miliardi di dollari, e stiamo parlando di un torneo con lo stesso numero di squadre partecipanti. Abbiamo grande fiducia in questa cifra. Prevediamo e pianifichiamo che i Mondiali femminili del 2031 saranno il più grande evento sportivo femminile della storia".