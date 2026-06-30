Una semplice campagna di lancio delle nuove divise si è trasformata in un piccolo caso mediatico per l'Olympique Marsiglia. Il club francese è finito al centro delle discussioni sui social dopo un clamoroso dettaglio sfuggito durante la presentazione delle nuove maglie realizzate da Puma.

Una figuraccia che non sarà dimenticata per il Marsiglia

🚨 GROS BUG DE COM’ POUR L’OM ! 😭😭💙🤍



Lors de la mise en vente des nouveaux maillots, un mannequin affichait un tatouage « Paris » sur le bras.



Après les critiques des supporters, Puma a retouché les photos pour effacer l’inscription...



Oops, la boulette 😓



(@lequipe) pic.twitter.com/oPULnfCsUj — Actu Ligue 1 (@ActuL1_) June 29, 2026

Come riportato dal quotidiano francese, uno dei modelli scelti per indossare la nuova casacca dell'OM mostrava chiaramente, un particolare che non è passato inosservato ai tifosi marsigliesi. La circostanza ha immediatamente scatenato le reazioni dei sostenitori dell'Olympique, considerando la storica e accesa rivalità che da decenni contrappone il club biancazzurro al Paris Saint-Germain. Per una piazza come quella di Marsiglia, dove il confronto con il PSG rappresenta uno degli aspetti più sentiti della cultura calcistica francese, vedere la parola "Paris" associata alla presentazione della nuova maglia è stato interpretato come uno scivolone comunicativo.

Nel giro di poche ore, le immagini hanno iniziato a circolare sui social network, accompagnate da ironie e critiche nei confronti del club e dello sponsor tecnico. Gli utenti hanno evidenziato il dettaglio, trasformandolo rapidamente in un argomento virale. La risposta non si è fatta attendere. Sempre secondo L'Équipe, Puma è intervenuta modificando le fotografie ufficiali della campagna promozionale, eliminando digitalmente il tatuaggio con la scritta "Paris" dal braccio del modello. Le nuove immagini diffuse dal club mostrano infatti il braccio completamente ritoccato, senza alcuna traccia dell'iscrizione che aveva alimentato le polemiche.

L'episodio, pur trattandosi di un semplice dettaglio grafico, dimostra ancora una volta quanto sia delicato il tema della comunicazione nel calcio moderno, soprattutto quando si tratta di rivalità storiche come quella tra Olympique Marsiglia e Paris Saint-Germain. Un particolare apparentemente insignificante è bastato per attirare l'attenzione dei tifosi e costringere il club e lo sponsor a correre rapidamente ai ripari. Una piccola svista, dunque, diventata nel giro di poche ore una vera e propria gaffe social, destinata a far sorridere gli appassionati e ad arricchire il lungo elenco di episodi curiosi legati al mondo del marketing calcistico.