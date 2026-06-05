Florentino Perez pronto a calare il poker. Nel pieno della campagna elettorale per la presidenza del club, l'imprenditore e politico madridista continua a infervorare i cuori dei tifosi blancos promettendo tre colpi di mercato e, forte del suo slogan "Mucha historia por hacer" ("c'è ancora molta storia da scrivere"), un'offerta record da ben 150 milioni di euro per una delle stelle del calcio europeo.

Segui il calcio e lo sport in diretta streaming gratis su Bet365

"Mourinho, Konaté e Dumfries i prossimi tre acquisti"

Intervistato aha dapprima parlato della situazione attorno al club: "Basandoci su Forbes, ilha un valore stimato di 10 miliardi di euro. Quando ho preso l'incarico, non avevamo neanche i soldi per pagare i salari. Adesso, invece, ilè il club più prezioso al mondo. È stato mio padre a trasmettermi l'amore per i blancos. Nel momento in cui ho capito che ilera nella direzione sbagliata, ho deciso di candidarmi per diventare il presidente del club. Ho dato le giuste garanzie e i problemi finanziari sono scomparsi. Dopo sei anni, nessun club vale più del Real".

MADRID, SPAGNA - 16 LUGLIO: Florentino Perez Rodriguez, presidente del Real Madrid, parla durante la presentazione del nuovo acquisto Kylian Mbappé allo stadio Santiago Bernabéu il 16 luglio 2024 a Madrid, Spagna. (Foto di David Ramos/Getty Images)

Continuando, l'imprenditore madridista ha poi spostato l'attenzione sui tre acquisti del suo "nuovo" Real Madrid: "Arriverà José Mourinho e sarà il nuovo tecnico dei blancos. Mourinho è stato fondamentale per noi in passato: ci ha dato le basi per essere competitivi e, una volta lasciato il club, abbiamo alzato la Champions League. José è un grande allenatore e ripongo tanta fiducia in lui". Per poi aggiungere: "Vi comunico i prossimi tre acquisti del Real Madrid: Mourinho, Dumfries, Konaté... ma ne arriveranno altri".

🚨💣 Florentino Pérez: “I will send a €150M BID on Tuesday for a top players from a Champions League team”. pic.twitter.com/q8MlzZ5PdQ — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 4, 2026

Florentino Perez prepara un'offerta da 150 milioni di euro

A proposito di altri acquisti,ha poi promesso un'offerta record da 150 milioni per un top-player: "Martedì farò un'offerta importante a una big dellaper un top-player. Se dovesse andare in porto, sarebbe la cifra più alta mai sborsata dalper un trasferimento. Si parla di almeno 150 milioni di euro. Se si tratta di Olise?è un grande calciatore, ma non si tratta di lui. Nemmeno di. Vi dò un indizio: gioca da centrocampo in su. Quando prendiamo un giocatore di questo livello, lo facciamo per creare grande euforia come accaduto con Figo, Zidane, Ronaldo (Il Fenomeno, ndr), Kaká, Cristiano Ronaldo. Ecco il giocatore sarà di quella dimensione e vi aggiungo anche che non viene dalla. Sarà un Galáctico a tutti gli effetti".

Da qui la domanda su chi sia effettivamente il misterioso giocatore in questione. Nelle sue dichiarazioni, il numero uno madridista ha ristretto molto il cerchio. La stampa spagnola ha, quindi, provato a fare un resoconto dei giocatori rimasti basandosi sulle parole di Florentino Perez, e i nomi che circolano con maggiore insistenza sarebbero quelli dei fenomeni del PSG come Vitinha, Joao Neves, Kvaraskhelia, Doué, Barcola, Dembélé, Zaire-Emery, a cui fanno seguito anche diversi calciatori del Bayern come Musiala, Pavlovic, Luis Diaz e altre stelle calcio europeo come Julian Alvarez, Diomande, Lautaro Martinez, Osihmen e Yildiz.

🚨 𝐁𝐑𝐄𝐀𝐊𝐈𝐍𝐆: Florentino Pérez says he will make a bid of €𝟏𝟓𝟎𝐌 for a 𝐒𝐓𝐀𝐑 𝐏𝐋𝐀𝐘𝐄𝐑 next 𝐓𝐔𝐄𝐒𝐃𝐀𝐘 🤯



Pérez: "I'm going to make an offer of €150M for a great player from a Champions League team on Tuesday. It will be a 𝗥𝗘𝗔𝗟 𝗠𝗔𝗗𝗥𝗜𝗗 𝗥𝗘𝗖𝗢𝗥𝗗… pic.twitter.com/WrX1mVCfHN — 433 (@433) June 4, 2026

Al momento non ci sono conferme sull'identità del giocatore, ma l'unica certezza è che il Real di Florentino Perez, aspettando i risultati elettorali del 7 giugno, è pronto a ripagare l'eventuale fiducia di club e tifosi portando un altro Galàctico nella capitale spagnola.

Segui il calcio e lo sport in diretta streaming gratis su Bet365