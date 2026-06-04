Ronald Koeman autorizza Dumfries a svolgere le visite mediche con i blancos: "Se lo merita, ma preferivo il Barcellona"
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Il trasferimento di Denzel Dumfries al Real Madrid è ormai alle battute finali. L'esterno olandese ha infatti svolto le visite mediche con i blancos durante il ritiro della nazionale e il tutto è stato possibile grazie a un'autorizzazione speciale concessa dal commissario tecnico dell'Olanda, Ronald Koeman. L'ex giocatore del Barcellona, ha commentato la vicenda ironizzando anche sul trasferimento ai "rivali" del Real.
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Il trasferimento di Dumfries al Real MadridCome riportato dal noto giornalista Fabrizio Romano, Denzel Dumfries diventerà un nuovo giocatore del Real Madrid. Il club spagnolo avrebbe infatti pagato la clausola rescissoria di 20 milioni di euro, assicurandosi il futuro dell'esterno olandese nella capitale madrilena (sponda blancos). Una clausola che ha fatto parecchio discutere, soprattutto tra i tifosi nerazzurri, per una cifra considerata troppo esigua per un giocatore come Dumfries.
Sempre secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, la scelta di inserire una clausola rescissoria così bassa all'interno del proprio contratto risale ai tempi del rinnovo con l'Inter nel 2024. Sempre secondo la fonte, l'inserimento della clausola sarebbe stata una richiesta assoluta da parte degli agenti del giocatore. Sostanzialmente: o si inseriva la clausola rescissoria, oppure, l'esterno olandese non avrebbe rinnovato il proprio contratto lasciando il club a parametro zero.
Certamente l'Inter ha cercato di tutelarsi specificando una serie di dettagli come: il pagamento dei 20 milioni in un'unica soluzione o la validità della clausola entro il 15 luglio. Condizioni che hanno permesso al club nerazzurro di mantenere il giocatore per un altro anno, fino all'arrivo del Real Madrid, intenzionato a ripartire dopo le delusioni delle ultime due stagioni e un primo anno di Trent Alexander-Arnold (sulla fascia destra) tutt'altro che convincente.
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Il permesso e la battuta sul BarcellonaDopo il pagamento della clausola, proprio a ridosso del Mondiale e nel bel mezzo del ritiro con la nazionale olandese, Denzel Dumfries ha svolto le visite mediche col club 15 volte campione d'Europa. La vicenda ha attirato subito i dubbi da parte della stampa sportiva, tuttavia, ci ha pensato lo stesso ct olandese Ronald Koeman (dopo la sconfitta in amichevole contro l'Algeria) a chiarire ogni dubbio: "Ho dato io il permesso a Dumfries per le visite mediche. Non so se la trattativa sia ormai conclusa del tutto, però, se c'è qualcuno che se lo merita, è proprio Denzel". Una scelta figlia anche della squalifica di Dumfries nella partita contro la nazionale algerina.
Infine, da un ex calciatore che ha vestito la maglia blaugrana dal 1989 al 1995 come Koeman, non poteva mancare una battuta sul trasferimento ai vecchi rivali: "Confesso che avrei preferito vedere Dumfries firmare per il Barcellona".
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