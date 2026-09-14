Seko Fofana non rappresenterà più la Costa d'Avorio. La decisione è stata presa dallo stesso giocatore nella giornata di oggi con un post sui social media. L'attuale centrocampista del Porto, ricordato in Serie A per le sue quattro stagioni con la maglia dell'Udinese (2016-2020), chiude così la sua esperienza con gli Elefanti dopo aver collezionato 35 presenze e 7 reti e vinto la Coppa d'Africa del 2023.

Seko Fofana dice addio alla Costa d'Avorio: il messaggio del centrocampista del Porto

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Per Seko Fofana si chiude una pagina della sua carriera. L'ex centrocampista dell', ora al, ha ufficialmente annunciato il suo addio alla Nazionale della. La decisione è stata presa nella giornata di oggi e resa nota dall'ormai ex membro della Nazionale africana con un messaggio sui social media. Nei suoi anni con la casacca arancione, Fofana ha disputato. Reduce dal Mondiale poco fortunato di questa estate, il classe '95 ha disputato con gli Elefanti anche le edizioni 2023 e 2025 della, la prima delle quali vinta grazie al successo in finale sullaIl ritiro dalla Nazionale di Fofana si rivela una specie di toccasana per Francesco, il tecnico del Porto, che adesso potrà contare sulla totale disponibilità del 31 enne alle prese con una condizione fisica non ottimale avendo iniziato in ritardo la preparazione estiva rispetto ai suoi compagni. Fofana, come ricordiamo, veste la maglia deidalla scorsa stagione e fino ad ora il suo score parla di. Con il club portoghese, inoltre, ha conquistato il titolo dello scorso maggio.

MILTON KEYNES, INGHILTERRA - 28 MARZO: Seko Fofana, della Costa d'Avorio, durante un'amichevole internazionale tra Corea del Sud e Costa d'Avorio il 28 marzo 2026 a Milton Keynes, Inghilterra. (Foto di Richard Pelham/Getty Images)

Di seguito il post di Fofana sul suo addio: "Cari tifosi ivoriani, è tempo per me di voltare pagina. È con orgoglio e immensa gratitudine che ho avuto la possibilità di lottare per il mio Paese, la Costa d'Avorio. Ho vinto il trofeo più bello del continente, un sogno d'infanzia che si è avverato, e questi ricordi rimarranno per sempre impressi nei cuori di milioni di ivoriani. Grazie ai miei compagni di squadra, allo staff e a tutti voi per la vostra forza e il vostro sostegno. Rimarrò sempre il più grande tifoso degli Elefanti, impaziente di vedere questa nuova generazione scrivere la propria storia. Il talento non manca tra noi".