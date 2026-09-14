L'ex centrocampista dell'Udinese con un post sui social ha deciso di non rappresentare più la Nazionale degli elefanti: per lui 7 gol in 35 presenze
Passa la Costa d'Avorio: e in tribuna scatta la danza tribale...
Seko Fofana non rappresenterà più la Costa d'Avorio. La decisione è stata presa dallo stesso giocatore nella giornata di oggi con un post sui social media. L'attuale centrocampista del Porto, ricordato in Serie A per le sue quattro stagioni con la maglia dell'Udinese (2016-2020), chiude così la sua esperienza con gli Elefanti dopo aver collezionato 35 presenze e 7 reti e vinto la Coppa d'Africa del 2023.
Seko Fofana dice addio alla Costa d'Avorio: il messaggio del centrocampista del PortoPer Seko Fofana si chiude una pagina della sua carriera. L'ex centrocampista dell'Udinese, ora al Porto, ha ufficialmente annunciato il suo addio alla Nazionale della Costa d'Avorio. La decisione è stata presa nella giornata di oggi e resa nota dall'ormai ex membro della Nazionale africana con un messaggio sui social media. Nei suoi anni con la casacca arancione, Fofana ha disputato 35 partite segnando 7 reti. Reduce dal Mondiale poco fortunato di questa estate, il classe '95 ha disputato con gli Elefanti anche le edizioni 2023 e 2025 della Coppa d'Africa, la prima delle quali vinta grazie al successo in finale sulla Nigeria.
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Di seguito il post di Fofana sul suo addio: "Cari tifosi ivoriani, è tempo per me di voltare pagina. È con orgoglio e immensa gratitudine che ho avuto la possibilità di lottare per il mio Paese, la Costa d'Avorio. Ho vinto il trofeo più bello del continente, un sogno d'infanzia che si è avverato, e questi ricordi rimarranno per sempre impressi nei cuori di milioni di ivoriani. Grazie ai miei compagni di squadra, allo staff e a tutti voi per la vostra forza e il vostro sostegno. Rimarrò sempre il più grande tifoso degli Elefanti, impaziente di vedere questa nuova generazione scrivere la propria storia. Il talento non manca tra noi".
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