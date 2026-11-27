Il calcio è passato in secondo piano nella serata di ieri allo stadio Vélodrome, dove l'Olympique Marsiglia ha ospitato il Levski Sofia in occasione della quinta giornata della League Phase di Europa League, con la formazione allenata da Bruno Genesio che si è imposta per 1-0, conquistando la seconda vittoria stagionale nella competizione. A far parlare, però, non è stato quanto accaduto in campo, ma quanto accaduto sugli spalti prima del fischio d'inizio della partita. Infatti ci sono stati violenti scontri tra le due tifoserie che hanno provocato il ferimento di 11 sostenitori della formazione bulgara, 5 dei quali sono stati trasportati in ospedale.

Europa League, Marsiglia-Levski Sofia: violenti scontri tra tifosi al Vélodrome

Erano circa 500 i sostenitori del Levski Sofia presenti nel settore ospiti del Vélodrome per assistere alla sfida, e il clima sugli spalti si è scaldato già nel corso del prepartita, fino a sfociare in dei bruttissimi scontri tra le due tifoserie. Secondo quanto comunicato dalla prefettura di polizia delle Bocche del Rodano all'AFP, tutti gli 11 feriti sono di nazionalità bulgara.

Anche l'allenatore del Levski Sofia, Julio Velazquez, ha condannato duramente gli scontri: "È un episodio davvero deplorevole. Si tratta di comportamenti inaccettabili nel mondo del calcio".

MARSIGLIA, FRANCIA - 15 OTTOBRE: I tifosi dell'Olympique Marsiglia accendono un fumogeno sugli spalti durante la partita della 2ª giornata della fase campionato di UEFA Europa League 2026/27 tra Olympique Marsiglia e Olympiacos FC allo Stade Vélodrome il 15 ottobre 2026 a Marsiglia, Francia. (Foto di Catherine Steenkeste/Getty Images)

Tra i 5 tifosi trasportati in ospedale sono stati riscontrati traumi cranici, lesioni oculari e una lussazione alla spalla, mentre gli altri sei hanno ricevuto le cure necessarie direttamente all'interno dell'impianto.

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La presidente della Bulgaria, Iliana Iotova, ha condannato gli episodi di violenza, chiedendo alle autorità francesi di individuare i responsabili e sollecitando l'UEFA a verificare le misure di sicurezza adottate per tutelare i sostenitori ospiti. Anche il presidente francese Emmanuel Macron ha condannato fermamente l'accaduto, assicurando che le aggressioni non resteranno impunite. L'Olympique Marsiglia, attraverso una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale, ha invece fatto sapere di essere al lavoro con le autorità competenti per ricostruire le circostanze degli scontri:

"L'Olympique de Marseille condanna fermamente gli episodi di violenza verificatisi a margine della partita contro il Levski Sofia. Il club sta conducendo un'analisi approfondita delle circostanze in cui si sono verificati questi incidenti. L'OM sta lavorando a stretto contatto con le forze dell'ordine e rimane a completa disposizione delle autorità competenti per garantire che venga fatta piena luce su questi deplorevoli eventi. L'Olympique de Marseille desidera sottolineare che la sicurezza di tutti gli spettatori rimane una priorità assoluta".