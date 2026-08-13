Tra coloro che compongono il nuovo staff della Francia figura anche Fabien Barthez. Il nuovo commissario tecnico della Nazionale Zinedine Zidane, infatti, ha scelto il suo ex compagno di squadra per affidargli l'incarico di preparatore dei portieri. Di recente, l'ex estremo difensore transalpino ha rilasciato delle dichiarazioni che riguardando l'evoluzione che ha avuto il ruolo da lui ricoperto per più di dieci anni.

Francia, Barthez: "Quel che è successo al ruolo del portiere è una vergogna"

Recentemente, durante il podcast The Voice of Goalkeepers, Barthez ha voluto dire la sua opinione su quel che è successo al ruolo del portiere con il passare degli anni. Senza troppi giri di parole, l'ex calciatore diha dichiarato: "Stiamo percorrendo la strada sbagliata perché. Durante la scorsa decade c'era molto di questo stile di gioco che consiste nel partire da dietro. Una mattina, quindi, ci siamo svegliati ed abbiamo pensato che i portieri devono giocare coi piedi. All'improvviso, la concentrazione è passata dal parare un pallone al gioco di gambe".

Le Mans, Francia - 16 giugno 2016: Fabian Barthez, co-proprietario e pilota della Panis Barthez Competition, parla in conferenza stampa prima delle qualifiche per la 24 Ore di Le Mans al Circuito de la Sarthe. (Foto di Ker Robertson/Getty Images)

Il vincitore del Mondiale nel 1998 con la Francia, in seguito, ha dichiarato: "La direzione che gli allenamenti dei portieri hanno preso è completamente sbagliata. Quel che sta accadendo adesso è una vergogna. Vogliamo i portieri che solo alti 1.90 m, ma ciò non significa assolutamente nulla. Quel che noi chiediamo ad un portiere è essere decisivo e di dare fiducia ai suoi compagni di squadra. Oggi i portieri sembrano quasi dei robot che assorbono pressione e ciò si vede dal modo in cui si posizionano. Fanno gli stessi movimenti e hanno sempre un ginocchio a terra. Il portiere deve essere naturale ed invece si muovono tutti allo stesso modo. Trovo deplorevole cosa sia successo al ruolo del portiere".