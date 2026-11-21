Didier Deschamps si è separato dalla Nazionale francese una volta conclusa l'ultima Coppa del Mondo, con i transalpini che chiusero quarti. L'ex Juventus, a distanza di qualche mese dunque, ha fatto la sua ricomparsa in pubblico. Difatti, dal suo addio alla formazione ora allenata da Zidane, aveva condotto una vita piuttosto appartata. Al contrario delle attese però, il ritorno di DD non è affatto legato al mondo del calcio. Piuttosto, la nota catena di fast food Burger King lo ha scelto per promuovere i propri prodotti alimentari. Il pallone, per il momento, può aspettare, benché il suo rimanga un nome appetibile sul mercato degli allenatori.

Deschamps, altro che calcio... L'ex CT riappare in uno spot di Burger King

La clip preparata da Burger King ha durata pari a un minuto e 15 secondi. Ebbene, in essa riveste un ruolo importante l'ex Commissario Tecnico della Francia. In vista del Natale, mancando ormai un mese, il famoso marchio alimentare ha voluto annunciare la propriarifornita di prodotti.

PARIGI, FRANCIA - 06 SETTEMBRE: L'allenatore dell'Italia Luciano Spalletti si stringe la mano con l'allenatore della Francia Didier Deschamps prima della partita della Lega A Gruppo A2 della UEFA Nations League 2024/25 tra Francia e Italia allo stadio Parc des Princes il 06 settembre 2024 a Parigi, Francia. (Foto di Claudio Villa/Getty Images)

Didier Deschamps compare all'interno di un parco innevato, mentre cammina da solo. Quindi, dà istruzioni alla sua squadra perché esegua perfettamente una sfida che consiste nel comporre una selezione di prodotti natalizi al Burger King. Dunque, anziché dare loro indicazioni tecnico-tattiche, fornisce istruzioni per preparare alimenti.

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Lo spot sta già circolando sulle diverse piattaforme social e, all'intervallo della gara di rugby tra Francia e Argentina, potrà fare la sua comparsa anche sulla prima rete nazionale in. Dopo ben 14 anni e tre Coppe del Mondo da CT della nazionale transalpina, Deschamps rimane senza panchina. Era stato accostato al Manchester United dalla stampa inglese, ma i Red Devils hanno puntato su, dopo l'esonero di Michael Carrick. In base a quanto riferisce RMC Sport, l'allenatore si sta godendo un po' di pausa pressodove ha una seconda casa.