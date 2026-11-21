All'ex Commissario Tecnico della Nazionale francese l'onore di sponsorizzare la collezione natalizia della nota catena alimentare
Francia, Deschamps si inchina a Mbappé durante la sostituzione
Didier Deschamps si è separato dalla Nazionale francese una volta conclusa l'ultima Coppa del Mondo, con i transalpini che chiusero quarti. L'ex Juventus, a distanza di qualche mese dunque, ha fatto la sua ricomparsa in pubblico. Difatti, dal suo addio alla formazione ora allenata da Zidane, aveva condotto una vita piuttosto appartata. Al contrario delle attese però, il ritorno di DD non è affatto legato al mondo del calcio. Piuttosto, la nota catena di fast food Burger King lo ha scelto per promuovere i propri prodotti alimentari. Il pallone, per il momento, può aspettare, benché il suo rimanga un nome appetibile sul mercato degli allenatori.
Deschamps, altro che calcio... L'ex CT riappare in uno spot di Burger KingLa clip preparata da Burger King ha durata pari a un minuto e 15 secondi. Ebbene, in essa riveste un ruolo importante l'ex Commissario Tecnico della Francia. In vista del Natale, mancando ormai un mese, il famoso marchio alimentare ha voluto annunciare la propria collezione rifornita di prodotti.
Didier Deschamps compare all'interno di un parco innevato, mentre cammina da solo. Quindi, dà istruzioni alla sua squadra perché esegua perfettamente una sfida che consiste nel comporre una selezione di prodotti natalizi al Burger King. Dunque, anziché dare loro indicazioni tecnico-tattiche, fornisce istruzioni per preparare alimenti.
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