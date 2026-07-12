Non sarà soltanto la partita potenzialmente più spettacolare del torneo, ma anche uno degli eventi sportivi più delicati dal punto di vista della sicurezza. La semifinale tra Francia e Spagna ha spinto le autorità francesi a predisporre un imponente piano di ordine pubblico, con circa 70mila agenti schierati su tutto il territorio nazionale per garantire la sicurezza durante la sera della partita. Una misura eccezionale, dettata sia dall'importanza dell'evento, sia dal timore di possibili disordini legati ai festeggiamenti o a eventuali tensioni tra tifoserie come già accaduto recentemente dopo la partita con il Marocco.

Allerta massima in Francia: le misure di sicurezza per la semifinale del Mondiale

Il ministro dell'Internoha annunciato un imponente piano di controllo che coinvolgeràcon un piano di sicurezza straordinario, simile a quello predisposto in occasione della finale di Champions League conquistata dal Paris Saint-Germain o nella finale della precedente edizione del Mondiale contro l'Argentina, con l'obiettivo di garantire l'ordine pubblico e prevenire qualsiasi tipo di incidente durante una delle notti più attese dell'anno per il calcio francese.

PARIGI, FRANCIA - 15 LUGLIO: Tifosi di calcio francesi si scontrano con la polizia a seguito dei festeggiamenti intorno all'Arco di Trionfo dopo la vittoria della Francia contro la Croazia nella finale della Coppa del Mondo il 15 luglio 2018 a Parigi, Francia. La Francia ha battuto la Croazia 4-2 nella finale della Coppa del Mondo giocata oggi allo stadio Luzhniki di Mosca. (Foto di Jack Taylor/Getty Images)

Le forze dell'ordine saranno distribuite nelle principali città del Paese, con particolare attenzione a Parigi, Marsiglia, Lione, Lille e nelle aree dove sono previsti maxi schermi e raduni di migliaia di tifosi. Pur definendo la gestione dell'ordine pubblico in occasione del quarto di finale contro il Marocco complessivamente positiva, il ministro dell'Interno ha evidenziato che la serata è stata segnata da alcuni gravi episodi.

Ai microfoni di BFMTV ha parlato positivamente della serata, facendo però riferimento alla tragedia avvenuta nel nord della Francia, dove una ragazza di 17 anni ha perso la vita dopo essere stata investita da un camion sul quale si era arrampicata durante i festeggiamenti. Nel corso della notte, inoltre, le forze dell'ordine hanno proceduto all'arresto di 89 persone, confermando come, nonostante il clima di festa, non siano mancate situazioni che hanno richiesto l'intervento delle autorità.