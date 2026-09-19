C'è grande attesa per le prime partite di Zinedine Zidane da CT della nazionale francese. La curiosità è aumentata ancora di più vedendo le sue convocazioni fatte nella serata di ieri. Il neo allenatore della Francia ha convocato alcuni nomi nuovi per il contesto transalpino: dal bianconero Kalulu, passando per l'interista Diouf, il bomber Lepaul dal Rennes e il centrocampista del Como Da Cunha. Proprio l'ex giocatore del Nizza, ha preso il posto di uno degli elementi fondamentali del ciclo di Deschamps: Aurelien Tchouameni. La crescita esponenziale del capitano lariano con Cesc Fabregas ha convinto l'ex Real Madrid a concedergli la chiamata in nazionale, mentre il pupillo di Deschamps è rimasto fuori dai convocati. Una scelta che ha fatto molto discutere nelle ultime ore, tanto da riscuotere l'attenzione di José Mourinho.

Mourinho interviene sul caso Tchouameni

ELCHE, SPAGNA - 15 SETTEMBRE: Gonzalo Villar dell'Elche CF contende il pallone ad Aurelien Tchouameni del Real Madrid CF durante la partita di LaLiga EA Sports 2026/27 tra Elche CF e Real Madrid allo stadio Manuel Martínez Valero, il 15 settembre 2026 a Elche, Spagna. (Foto di Francisco Macia/Getty Images)

Aurelien Tchouameni è uno degli elementi stabili della rosa dei Blancos. Nel 2022 si è trasferito nella capitale spagnola per circa 80 milioni di euro, dopo due ottime stagioni col Monaco. Tuttavia, per una innata duttilità, il giocatore francese non è mai riuscito a consacrarsi ai livelli attesi di quando giocava in Ligue 1. Il continuo spostamento di ruolo fra difesa centrale e centrocampo, ha rallentato la sua crescita, portandolo a non essere un elemento indispensabile dell'XI titolare del Real Madrid, anche per via di qualche problema fisico di troppo.

José Mourinho: “Tchouaméni y Zidane hablaron, llegaron a la conclusión que es mejor que Tchouaméni se quede y haga la pretemporada que no ha podido hacer por la lesión y obvio cuenta con el para el futuro”



Excelente, que se recupere lo necesitamos al 100. pic.twitter.com/XsGRsNPgwF — MT2 (@madrid_total2) September 19, 2026

Tuttavia, con Deschamps, Tchouameni è sempre stato ritenuto come un giocatore chiave. Tuttavia, Zidane ha deciso di non selezionarlo per il primo giro di convocazioni per una forma fisica ancora da ritrovare. Mourinho, tecnico del Real, è stato interpellato sulla decisione del CT francese: "Io non ho avuto alcun peso nella scelta. Anzi, sono rimastodalla decisione. Tuttavia, so che allenatore e calciatore ne hanno, concordando sul fatto che questa sosta fosse un'ottima occasione per il ragazzo di completare la preparazione che ha in parte perso. Zidane ci conta sicuramente per il futuro".