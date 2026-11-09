Dopo alcune difficoltà organizzative emerse durante la sfida contro il Belgio dello scorso settembre, tra cui il mancato rispetto dei tempi previsti per l'ingresso in campo durante l'inno nazionale, la Federazione calcistica francese si ritrova ora a fare i conti anche con una sanzione economica da parte della UEFA. Il provvedimento riguarda il colore non regolamentare delle fascette applicate sui calzettoni dei calciatori, un dettaglio che ha costretto gli organizzatori a intervenire prima del calcio d'inizio della sfida di Nations League, costando alla FFF una multa di 10mila euro per la violazione delle disposizioni previste dal regolamento UEFA.

Francia, violazione del regolamento UEFA e sanzione di 10mila euro

In occasione della sfida didisputata il 28 settembre 2026,sarebbero dovute scendere in campo, ma il calcio d'inizio è stato posticipato di alcuni minuti. Il colore delle fascette utilizzate per tenere fermi i calzettoni non rispettava infatti le disposizioni previste dal regolamento, costringendo lo staff a intervenire per apportare le modifiche necessarie prima del fischio d'inizio.

La vicenda, tuttavia, non si è conclusa con l'inconveniente allo stadio, poiché la UEFA ha successivamente deciso di infliggere alla Federazione calcistica francese un'ammenda di 10mila euro per la violazione dell'articolo 6.07 del regolamento della Nations League, secondo quanto riportato da L'Équipe.

Per Zidane e il suo staff non è stato l'unico contrattempo delle prime settimane alla guida della Francia. Nella precedente trasferta in, infatti, il commissario tecnico era arrivato sul terreno di gioco quando la, inno della Francia, era già iniziata, spiegando successivamente che il protocollo si era svolto più rapidamente del previsto. In quella stessa occasione, inoltre, il gagliardetto della squadra era stato dimenticato negli spogliatoi e recuperato poco prima del fischio d'inizio.

Due episodi distinti che hanno caratterizzato le prime uscite della gestione Zidane e che rappresentano un richiamo all'attenzione per il commissario tecnico e il suo staff, chiamati a curare con maggiore precisione anche i dettagli organizzativi in vista dei prossimi impegni internazionali.