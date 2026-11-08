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La Francia si avvicina sempre di più al match contro l'Italia, in programma per il 12 novembre. Una partita che dirà molto sui nuovi percorsi intrapresi dalle due squadre e che metterà in palio 3 punti importanti per capire il posizionamento finale nella classifica del girone 1 di Nations League 2026-27. Il gruppo è particolarmente ostico: assieme ai transalpini, ci sono gli azzurri, la Turchia e il Belgio. Attualmente, la Francia si trova al primo posto con 10 punti (3 vittorie contro Belgio x2, Turchia e un pareggio contro l'Italia), seguita dai ragazzi di Mancini a 7.

🚨 Zinédine Zidane fait les éloges de Désiré Doué :



🗣️ « IL CALCULE PAS, IL JOUE COMME S’IL ÉTAIT DANS LE QUARTIER, ET J’AIME BIEN CETTE INSOUCIANCE ! 🇫🇷❤️



Ce que j’aime beaucoup de lui, c’est qu’il est à l’écoute : un jeune joueur qui est très bon, qui fait de belles choses… — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) November 8, 2026

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1 Pagina 1 2 Zidane e i sui convocati

Zidane sta cercando di rendere positiva la transizione dalla gestionealla sua, attesa dalla Federcalcio e dai tifosi da tanti anni. Zizou ha rifiutato qualsiasi progetto dal suo addio al Real, che si trattasse di soldi o blasone, l'ex Blancos voleva solo la nazionale francese. Accontentato nell'estate 2026, dopo il flop Mondiale, Zidane è intervenuto subito nella scelta dei convocati, portando alcuni normi sorprendenti nel ritiro dei Galletti.