Il tecnico ex Real Madrid deve vincere contro gli Azzurri per assicurarsi la vetta del girone 1: questa volta, potrà contare sulla presenza del bomber Mbappé
Paris FC, Pagis scopre in pullman della sua prima convocazione con la Francia
La Francia si avvicina sempre di più al match contro l'Italia, in programma per il 12 novembre. Una partita che dirà molto sui nuovi percorsi intrapresi dalle due squadre e che metterà in palio 3 punti importanti per capire il posizionamento finale nella classifica del girone 1 di Nations League 2026-27. Il gruppo è particolarmente ostico: assieme ai transalpini, ci sono gli azzurri, la Turchia e il Belgio. Attualmente, la Francia si trova al primo posto con 10 punti (3 vittorie contro Belgio x2, Turchia e un pareggio contro l'Italia), seguita dai ragazzi di Mancini a 7.Zidane sta cercando di rendere positiva la transizione dalla gestione Deschamps alla sua, attesa dalla Federcalcio e dai tifosi da tanti anni. Zizou ha rifiutato qualsiasi progetto dal suo addio al Real, che si trattasse di soldi o blasone, l'ex Blancos voleva solo la nazionale francese. Accontentato nell'estate 2026, dopo il flop Mondiale, Zidane è intervenuto subito nella scelta dei convocati, portando alcuni normi sorprendenti nel ritiro dei Galletti.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Calcio Estero
Cray Wanderers, 166 anni per il primo turno di FA Cup: eliminati dopo aver sfiorato il miracolo
Calcio Estero
Il primo trofeo di Paredes in Argentina: è lui il volto di questo Boca Juniors
Calcio Estero
Van De Ven stabilisce un nuovo record: raggiunto il primato sui passaggi completati consecutivamente in PL
Calcio Estero
Tottenham, caso Marmoush: l'attaccante da 60 milioni è ancora a secco in trasferta dal 2025
Calcio Estero
Arsenal, la vittoria contro l'Hull City è da record: eguagliati i 27 punti in 10 partite del 2022-23
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti