Il tecnico ex Real Madrid deve vincere contro gli Azzurri per assicurarsi la vetta del girone 1: questa volta, potrà contare sulla presenza del bomber Mbappé

Pietro Rusconi
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Paris FC, Pagis scopre in pullman della sua prima convocazione con la Francia

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La Francia si avvicina sempre di più al match contro l'Italia, in programma per il 12 novembre. Una partita che dirà molto sui nuovi percorsi intrapresi dalle due squadre e che metterà in palio 3 punti importanti per capire il posizionamento finale nella classifica del girone 1 di Nations League 2026-27. Il gruppo è particolarmente ostico: assieme ai transalpini, ci sono gli azzurri, la Turchia e il Belgio. Attualmente, la Francia si trova al primo posto con 10 punti (3 vittorie contro Belgio x2, Turchia e un pareggio contro l'Italia), seguita dai ragazzi di Mancini a 7.

Zidane sta cercando di rendere positiva la transizione dalla gestione Deschamps alla sua, attesa dalla Federcalcio e dai tifosi da tanti anni. Zizou ha rifiutato qualsiasi progetto dal suo addio al Real, che si trattasse di soldi o blasone, l'ex Blancos voleva solo la nazionale francese. Accontentato nell'estate 2026, dopo il flop Mondiale, Zidane è intervenuto subito nella scelta dei convocati, portando alcuni normi sorprendenti nel ritiro dei Galletti.
France v Italy - UEFA Nations League 2026/27 Group A1 MD3

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