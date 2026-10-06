Finora Rabiot ha giocato dal primo minuto solo nella vittoria per 1-0 contro la Turchia e nel pareggio per 1-1 con l'Italia
Francia, lo spettacolo della Marsigliese cantata dai tifosi allo Stade de France
La vittoria della Francia contro il Belgio lascia un po' di nervosismo nell'ambiente dei Bleus. Il protagonista è Adrien Rabiot: il centrocampista del Milan ha creato un po' di malumore tra lo staff del CT Zinedine Zidane prima di entrare in campo nei minuti finali della partita.
Rabiot, cos'ha fatto arrabbiare lo staff di Zidane?A svelare i dettagli della vicenda è stata RMC. Secondo la ricostruzione del giornalista Jean-Louis Tourre, Rabiot si è scaldato a un ritmo troppo blando e, al momento della sostituzione, non era ancora pronto. Una lentezza che ha fatto perdere la pazienza allo staff tecnico. Il centrocampista è poi entrato sul terreno di gioco all'88' al posto di Eduardo Camavinga, quando la Francia era già in controllo sul 3-1. Nonostante la piccola polemica a bordo campo, Rabiot ha poi partecipato all'azione del quarto gol e, al fischio finale, lo stesso Zidane è andato per primo a salutarlo.
Caricamento post Instagram...
Da intoccabile a riserva: cambiano le gerarchieL'episodio fa rumore soprattutto perché si inserisce in un momento molto delicato per il giocatore. Sotto la precedente guida di Didier Deschamps, Rabiot era considerato un titolare fisso e praticamente intoccabile. Con l'arrivo di Zidane, invece, il suo spazio si è ridotto parecchio e in modo discontinuo. Finora ha giocato dal primo minuto solo nella vittoria per 1-0 contro la Turchia e nel pareggio per 1-1 contro l'Italia, mentre a Bruxelles contro il Belgio era rimasto seduto in panchina per tutta la partita.
Le critiche in FranciaAnche la stampa transalpina inizia a metterlo apertamente in discussione. L'opinionista Daniel Riolo ha criticato il suo rendimento, lanciando un messaggio chiaro al CT: "Bisogna voltare pagina con Rabiot, inserire Da Cunha davanti alla difesa e Camavinga come mezzala". Adesso gli occhi sono tutti puntati sulle prossime convocazioni di Zidane, che serviranno a capire se Rabiot fa ancora parte del nuovo corso francese o se è scivolato definitivamente indietro nelle gerarchie della squadra.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Calcio Italiano
Torino-Juventus, stretta ultras dopo gli scontri del derby: 22 misure cautelari
Calcio Estero
Una prima volta storica: la Norvegia denuncia Infantino per abuso di potere. Ecco i tre capi d'accusa
Calcio Estero
Lutto per Evra: è morta la madre Juliette dopo la battaglia contro l'Alzheimer
Calcio Estero
Tutto pronto per la festa d'addio di Messi! La Pulce: "Momenti speciali che mi mancheranno"
Calcio Estero
Scholes, la confessione su Pogba: “Mi sento responsabile del suo addio allo United”
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti