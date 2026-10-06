Finora Rabiot ha giocato dal primo minuto solo nella vittoria per 1-0 contro la Turchia e nel pareggio per 1-1 con l'Italia

Samuele Dello Monaco
France v Italy - UEFA Nations League 2026/27 Group A1 MD3

Francia, lo spettacolo della Marsigliese cantata dai tifosi allo Stade de France

La vittoria della Francia contro il Belgio lascia un po' di nervosismo nell'ambiente dei Bleus. Il protagonista è Adrien Rabiot: il centrocampista del Milan ha creato un po' di malumore tra lo staff del CT Zinedine Zidane prima di entrare in campo nei minuti finali della partita.

Rabiot, cos'ha fatto arrabbiare lo staff di Zidane?

A svelare i dettagli della vicenda è stata RMC. Secondo la ricostruzione del giornalista Jean-Louis Tourre, Rabiot si è scaldato a un ritmo troppo blando e, al momento della sostituzione, non era ancora pronto. Una lentezza che ha fatto perdere la pazienza allo staff tecnico. Il centrocampista è poi entrato sul terreno di gioco all'88' al posto di Eduardo Camavinga, quando la Francia era già in controllo sul 3-1. Nonostante la piccola polemica a bordo campo, Rabiot ha poi partecipato all'azione del quarto gol e, al fischio finale, lo stesso Zidane è andato per primo a salutarlo.
rabiot marsiglia
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Da intoccabile a riserva: cambiano le gerarchie

L'episodio fa rumore soprattutto perché si inserisce in un momento molto delicato per il giocatore. Sotto la precedente guida di Didier Deschamps, Rabiot era considerato un titolare fisso e praticamente intoccabile. Con l'arrivo di Zidane, invece, il suo spazio si è ridotto parecchio e in modo discontinuo. Finora ha giocato dal primo minuto solo nella vittoria per 1-0 contro la Turchia e nel pareggio per 1-1 contro l'Italia, mentre a Bruxelles contro il Belgio era rimasto seduto in panchina per tutta la partita.

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PARIGI, FRANCIA - 2 OTTOBRE: Zinedine Zidane, allenatore della Francia, osserva prima della partita della fase a gironi della UEFA Nations League 2026/27 tra Francia e Italia allo Stade de France il 2 ottobre 2026 a Parigi, in Francia. (Foto di Pauline Figuet/Getty Images)

Le critiche in Francia

Anche la stampa transalpina inizia a metterlo apertamente in discussione. L'opinionista Daniel Riolo ha criticato il suo rendimento, lanciando un messaggio chiaro al CT: "Bisogna voltare pagina con Rabiot, inserire Da Cunha davanti alla difesa e Camavinga come mezzala". Adesso gli occhi sono tutti puntati sulle prossime convocazioni di Zidane, che serviranno a capire se Rabiot fa ancora parte del nuovo corso francese o se è scivolato definitivamente indietro nelle gerarchie della squadra.

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