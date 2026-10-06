La vittoria della Francia contro il Belgio lascia un po' di nervosismo nell'ambiente dei Bleus. Il protagonista è Adrien Rabiot: il centrocampista del Milan ha creato un po' di malumore tra lo staff del CT Zinedine Zidane prima di entrare in campo nei minuti finali della partita.

Rabiot, cos'ha fatto arrabbiare lo staff di Zidane?

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Da intoccabile a riserva: cambiano le gerarchie

A svelare i dettagli della vicenda è stata RMC. Secondo la ricostruzione del giornalista Jean-Louis Tourre,si è scaldato a un ritmo troppo blando e, al momento della sostituzione, non era ancora pronto. Una lentezza che ha fatto perdere la pazienza allo staff tecnico. Il centrocampista è poi entrato sul terreno di gioco all'88' al posto di Eduardo, quando la Francia era già in controllo sul 3-1. Nonostante la piccola polemica a bordo campo,ha poi partecipato all'azione del quarto gol e, al fischio finale, lo stesso Zidane è andato per primo a salutarlo.L'episodio fa rumore soprattutto perché si inserisce in un momento molto delicato per il giocatore. Sotto la precedente guida di Didier, Rabiot era considerato un titolare fisso e praticamente intoccabile. Con l'arrivo di, invece, il suo spazio si è ridotto parecchio e in modo discontinuo. Finora ha giocato dal primo minuto solo nella vittoria per 1-0 contro lae nel pareggio per 1-1 contro l', mentre a Bruxelles contro il Belgio era rimasto seduto in panchina per tutta la partita.

PARIGI, FRANCIA - 2 OTTOBRE: Zinedine Zidane, allenatore della Francia, osserva prima della partita della fase a gironi della UEFA Nations League 2026/27 tra Francia e Italia allo Stade de France il 2 ottobre 2026 a Parigi, in Francia. (Foto di Pauline Figuet/Getty Images)

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