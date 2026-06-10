L'ex giocatore del Milan pensa di aver fatto la scelta giusta passando all'Al-Hilal: i Mondiali saranno il banco di prova decisivo per capire a che livello si trova

Pietro Rusconi

La Francia è sempre più vicina a fare il suo esordio nella Coppa del Mondo 2026. I transalpini saranno impegnati per la prima volta il 16 giugno contro il Senegal alle ore 21. Uno scontro storicamente impegnativo e molto interessante sul piano calcistico, considerando l'ottima rosa degli (ex) Campioni d'Africa. Tuttavia, i bleus si presentano alla manifestazione intercontinentale con delle aspettative altissime, avendo, sulla carta, la miglior squadra dell'intero torneo.

Al Nassr vs Al Hilal - Saudi Pro League

Nessuno può contare sulla completezza di cui dispone Didier Deschamps in ogni reparto. L'attacco è il fiore all'occhiello della nazionale francese, mentre il centrocampo rimane solido e fondamentale per fornire equilibrio e sostenere tridenti pesantissimi. La linea difensiva è di altissimo livello. Da Mike Maignan a difendere i pali della porta, alla solidità di Saliba e Upamecano, passando per le scorribande di Theo Hernandez. Proprio il terzino ha rilasciato un'intervista esclusiva ai microfoni del quotidiano spagnolo Diario As.

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Theo Hernandez tra Mondiali e un ritorno in Europa

Al Nassr vs Al Hilal - Saudi Pro League
RIYAD, ARABIA SAUDITA - 12 MAGGIO: Theo Hernandez dell'Al Hilal applaude i tifosi dopo la partita di Saudi Pro League tra Al Nassr e Al Hilal all'Al Awwal Park il 12 maggio 2026 a Riyadh, Arabia Saudita. (Foto di Yasser Bakhsh/Getty Images)

L'ex Milan ha disputato un'annata positiva, nonostante la sorprendente decisione di trasferirsi all'Al-Hilal nell'estate passata. Il calciatore francese ha solo 28 anni e il tempo dell'Arabia Saudita è sembrato estremamente prematuro. Tuttavia, lui si sente in forma (31 presenze e 5 reti in Saudi Pro League) e pronto per affrontare il Mondiale, per cui la Francia deve competere: "Ovviamente siamo tra le squadre migliori del torneo insieme a Spagna e Germania. La Coppa del Mondo è sempre difficile, ci sono parecchie squadre insidiose. Nella mia testa siamo i più forti, ma bisogna procedere con cautela. Io sento che sarà un'ottima Coppa del Mondo".

In seguito, Theo Hernandez si è espresso sul suo stato di forma: "Io mi sento molto bene a livello fisico, ho lavorato bene in Arabia Saudita. Guardando i dati, in Saudi Pro League il livello non cala. Basta guardare Cancelo e Kanté, non avrò problemi eventualmente a tornare in Europa. Rimane un campionato competitivo quello saudita, però la fiducia del CT è stata fondamentale per decidere il futuro. Volevo un grande cambiamento, per quello ho rifiutato l'Atletico Madrid. La mia famiglia si trova benissimo e anche io, siamo tutti molto felici di questa scelta e spero di poter continuare ancora per un po' di stagioni qua".

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