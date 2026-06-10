La Francia è sempre più vicina a fare il suo esordio nella Coppa del Mondo 2026. I transalpini saranno impegnati per la prima volta il 16 giugno contro il Senegal alle ore 21. Uno scontro storicamente impegnativo e molto interessante sul piano calcistico, considerando l'ottima rosa degli (ex) Campioni d'Africa. Tuttavia, i bleus si presentano alla manifestazione intercontinentale con delle aspettative altissime, avendo, sulla carta, la miglior squadra dell'intero torneo.

Nessuno può contare sulla completezza di cui dispone Didier Deschamps in ogni reparto. L'attacco è il fiore all'occhiello della nazionale francese, mentre il centrocampo rimane solido e fondamentale per fornire equilibrio e sostenere tridenti pesantissimi. La linea difensiva è di altissimo livello. Da Mike Maignan a difendere i pali della porta, alla solidità di Saliba e Upamecano, passando per le scorribande di Theo Hernandez. Proprio il terzino ha rilasciato un'intervista esclusiva ai microfoni del quotidiano spagnolo Diario As.

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Theo Hernandez tra Mondiali e un ritorno in Europa

RIYAD, ARABIA SAUDITA - 12 MAGGIO: Theo Hernandez dell'Al Hilal applaude i tifosi dopo la partita di Saudi Pro League tra Al Nassr e Al Hilal all'Al Awwal Park il 12 maggio 2026 a Riyadh, Arabia Saudita. (Foto di Yasser Bakhsh/Getty Images)

L'ex Milan ha disputato un'annata positiva, nonostante la sorprendente decisione di trasferirsi all'Al-Hilal nell'estate passata. Il calciatore francese ha solo 28 anni e il tempo dell'Arabia Saudita è sembrato estremamente prematuro. Tuttavia, lui si sente in forma (31 presenze e 5 reti in Saudi Pro League) e pronto per affrontare il Mondiale, per cui la Francia deve competere: "Ovviamente siamo tra le squadre migliori del torneo insieme a Spagna e Germania. La Coppa del Mondo è sempre difficile, ci sono parecchie squadre insidiose. Nella mia testa siamo i più forti, ma bisogna procedere con cautela. Io sento che sarà un'ottima Coppa del Mondo".

🗣️ Theo Hernandez: “Did I tell Kylian Mbappé about Real Madrid?



I just told him it’s the best club in the world.” ⚪️⚪️ pic.twitter.com/TdOAQ4Pvsn — Madrid Zone (@theMadridZone) June 10, 2026

In seguito, Theo Hernandez si è espresso sul suo stato di forma: "Io mi sento molto bene a livello fisico, ho lavorato bene in Arabia Saudita. Guardando i dati, in Saudi Pro League il livello non cala. Basta guardare Cancelo e Kanté, non avrò problemi eventualmente a tornare in Europa. Rimane un campionato competitivo quello saudita, però la fiducia del CT è stata fondamentale per decidere il futuro. Volevo un grande cambiamento, per quello ho rifiutato l'Atletico Madrid. La mia famiglia si trova benissimo e anche io, siamo tutti molto felici di questa scelta e spero di poter continuare ancora per un po' di stagioni qua".

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