Didier Deschamps ha convocato per il Mondiale in America Lucas Digne. Si tratta della sua seconda esperienza nella competizione dopo quella del 2014.
Una sorpresa speciale per il compleanno di Doué in ritiro con la Francia
Lucas Digne ci sarà al prossimo Mondiale. A 32 anni torna a vestire la maglia della Nazionale francese dopo aver saltato le precedenti due edizioni della competizione. Per lui, dunque, è soltanto la seconda parentesi nella rassegna intercontinentale e punta a rientrare con forza nelle rotazioni di Didier Deschamps.
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Lucas Digne fiero: "Ripagato il mio duro lavoro"Intervistato da RMCSport, Lucas Digne non ha potuto trattenere la gioia e l'entusiasmo dati dalla consapevolezza di poter rappresentare il suo Paese nella competizione ambita da ogni calciatore. Quando ha sentito il suo nome la sua reazione è stata la seguente: "È la ricompensa per tutto il mio lavoro, un bellissimo momento in famiglia da condividere con i bambini, mia moglie, è stato davvero speciale. Erano entusiasti, commossi, non mi aspettavo che fossero così toccati dalla mia chiamata, è stato un momento favoloso da vivere. Mio figlio, in particolare, capisce cosa è in gioco".
Come spesso accade in questi casi, sono i social a fotografare certi momenti, lasciandoli impressi nella memoria dei diretti interessati: "Penso che questi siano momenti semplici e, allo stesso tempo, tocca un po' vedere la reazione all'interno del mondo dei giocatori. Ci sono molte emozioni dietro di noi. Non è solo il giocatore, ma anche le famiglie, ho pensato fosse importante". Nulla arriva per caso, piuttosto la vita gratifica nel momento più opportuno: "È la ricompensa per tutto il lavoro che ho fatto negli ultimi anni, dimostra anche da quanto tempo sono con i Blues, era un vero obiettivo arrivare a questa Coppa del Mondo".
Digne e il nuovo ruolo nello spogliatoio: "Ora faccio da chioccia ai giovani"I due Mondiali mancati tra il 2018 e il 2022 sono stati profondamente dolorosi per Lucas Digne, che gradatamente però si è rialzato. D'altra parte, si può cadere nella vita e nello sport; l'importante è venirne fuori: "...Questi sono fallimenti, ma quando cerchi sempre di puntare al livello molto alto... Una carriera non è lineare, devi imparare a conviverci". Adesso il classe 1993 non è più giovanissimo e, al contrario, deve aiutare chi ha meno esperienza di lui nello spogliatoio.
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