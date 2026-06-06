Lucas Digne ci sarà al prossimo Mondiale. A 32 anni torna a vestire la maglia della Nazionale francese dopo aver saltato le precedenti due edizioni della competizione. Per lui, dunque, è soltanto la seconda parentesi nella rassegna intercontinentale e punta a rientrare con forza nelle rotazioni di Didier Deschamps.

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Lucas Digne fiero: "Ripagato il mio duro lavoro"

Intervistato da RMCSport, Lucas Digne non ha potuto trattenere la gioia e l'entusiasmo dati dalla consapevolezza di poter rappresentare il suo Paese nella competizione ambita da ogni calciatore. Quando ha sentito il suo nome la sua reazione è stata la seguente: "È la ricompensa per tutto il mio lavoro, un bellissimo momento in famiglia da condividere con i bambini, mia moglie,. Erano entusiasti, commossi, non mi aspettavo che fossero così toccati dalla mia chiamata, è stato un momento favoloso da vivere. Mio figlio, in particolare, capisce cosa è in gioco".

Nicolas PEPE della Costa d'Avorio e Lucas DIGNE della Francia durante la partita amichevole tra Francia e Costa d'Avorio allo Stade de la Beaujoire il 4 giugno 2026 a Nantes, Francia. (Foto di Ewen Gavet/Icon Sport via Getty Images)

Come spesso accade in questi casi, sono i social a fotografare certi momenti, lasciandoli impressi nella memoria dei diretti interessati: "Penso che questi siano momenti semplici e, allo stesso tempo, tocca un po' vedere la reazione all'interno del mondo dei giocatori. Ci sono molte emozioni dietro di noi. Non è solo il giocatore, ma anche le famiglie, ho pensato fosse importante". Nulla arriva per caso, piuttosto la vita gratifica nel momento più opportuno: "È la ricompensa per tutto il lavoro che ho fatto negli ultimi anni, dimostra anche da quanto tempo sono con i Blues, era un vero obiettivo arrivare a questa Coppa del Mondo".

Digne e il nuovo ruolo nello spogliatoio: "Ora faccio da chioccia ai giovani"

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I due Mondiali mancati tra il 2018 e il 2022 sono stati profondamente dolorosi per Lucas Digne, che gradatamente però si è rialzato. D'altra parte, si può cadere nella vita e nello sport; l'importante è venirne fuori: "..., ma quando cerchi sempre di puntare al livello molto alto...". Adesso il classe 1993 non è più giovanissimo e, al contrario, deve aiutare chi ha meno esperienza di lui nello spogliatoio.Sul nuovo "ruolo" in Nazionale si è espresso così il difensore. "Non si tratta di stare dietro di loro tutto il giorno per dirgli di fare questo o quello, ma di essere lì quando hanno bisogno di te, accogliere i nuovi nel modo migliore perché anch'io ci sono stato e sappiamo che non è facile se non ti senti necessariamente a tuo agio. Quindi devi farli sentire a proprio agio affinché si sentano liberi in campo". E per Deschamps Digne ha solo parole di stima: "Ho un ottimo rapporto con lui, mi ha regalato la mia prima convocazione, ho partecipato a molti tornei importanti con lui,".

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