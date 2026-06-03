Il presidente francese Emmanuel Macron ha fatto visita al ritiro della Nazionale a Clairefontaine per caricare la squadra di Deschamps in vista dei Mondiali
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A una sola settimana di distanza dall'attesa partenza per l'imminente Mondiale 2026, il presidente della Repubblica francese Emmanuel Macron ha voluto far sentire la propria vicinanza alla squadra, recandosi in visita ufficiale al ritiro della Francia a Clairefontaine per incontrare giocatori e staff tecnico prima dell'inizio della competizione. Il capo dello Stato ha pranzato in totale serenità insieme al commissario tecnico Didier Deschamps e a tutti i calciatori, rivolgendo poi un sentito messaggio di incoraggiamento all'intero gruppo.
Un intervento dal forte valore simbolico, destinato a trasmettere assoluta fiducia a una squadra che punta dichiaratamente a tornare sul tetto del mondo. "Ho fiducia in voi. È la prima cosa che voglio dirvi", ha esordito Macron davanti alla rosa, per poi ribadire la stima per il gruppo: "Ho fiducia in questa squadra, nei suoi giocatori e nel suo staff. Conosco la vostra forza, la vostra continuità e il lavoro che portate avanti da anni. Avete costruito qualcosa di importante sotto la guida di Didier Deschamps".
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Francia, Macron e il sogno della terza stellaIl discorso del presidente si è poi spostato sulle insidie del torneo e sull'importanza di non sottovalutare nessun avversario. Macron ha ricordato ai giocatori che, una volta iniziato il torneo, i favoriti contano relativamente poco: "Dalla prima partita contro il Senegal non esisteranno più favoriti. Ci saranno soltanto due squadre in campo e bisognerà dare tutto". Nonostante l'invito all'agonismo e alla massima prudenza, il capo dello Stato non ha nascosto il suo enorme desiderio di vedere la Francia conquistare un nuovo titolo mondiale: "Sogno di vedere la terza stella sopra il gallo francese. Sarebbe magnifico. Ma sappiamo che nulla arriva per caso e che niente è scritto in anticipo".
Il supporto dell'intera Nazione e le prossime amichevoliNel finale del suo appassionato discorso, il presidente ha invitato i giocatori a ricordare il gigantesco e costante sostegno dell'intero Paese. "Non dimenticate mai che c'è una nazione intera che vive e respira calcio. La Francia sarà al vostro fianco ogni giorno di questa avventura. Date tutto, perché occasioni come questa capitano una sola volta nella vita", ha concluso Macron per caricare ulteriormente lo spogliatoio. Prima del tanto atteso esordio mondiale contro il Senegal, previsto da calendario per il 16 giugno, i Bleus avranno modo di scaldare i motori affrontando in amichevole la Costa d'Avorio e l'Irlanda del Nord, ultimissimi test prima dell'inizio della corsa alla terza Coppa del Mondo della loro storia.
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