A una sola settimana di distanza dall'attesa partenza per l'imminente Mondiale 2026, il presidente della Repubblica francese Emmanuel Macron ha voluto far sentire la propria vicinanza alla squadra, recandosi in visita ufficiale al ritiro della Francia a Clairefontaine per incontrare giocatori e staff tecnico prima dell'inizio della competizione. Il capo dello Stato ha pranzato in totale serenità insieme al commissario tecnico Didier Deschamps e a tutti i calciatori, rivolgendo poi un sentito messaggio di incoraggiamento all'intero gruppo.

Un intervento dal forte valore simbolico, destinato a trasmettere assoluta fiducia a una squadra che punta dichiaratamente a tornare sul tetto del mondo. "Ho fiducia in voi. È la prima cosa che voglio dirvi", ha esordito Macron davanti alla rosa, per poi ribadire la stima per il gruppo: "Ho fiducia in questa squadra, nei suoi giocatori e nel suo staff. Conosco la vostra forza, la vostra continuità e il lavoro che portate avanti da anni. Avete costruito qualcosa di importante sotto la guida di Didier Deschamps".

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Francia, Macron e il sogno della terza stella

Il discorso del presidente si è poi spostato sulledel torneo e sull'importanza di non sottovalutare nessun. Macron ha ricordato ai giocatori che, una volta iniziato il torneo, icontano relativamente poco: "Dalla prima partita contro il Senegal non esisteranno più favoriti. Ci saranno soltanto due squadre in campo e bisognerà dare tutto". Nonostante l'invito all'agonismo e alla massima prudenza, il capo dello Stato non ha nascosto il suo enormedi vedere laconquistare un nuovomondiale: "Sogno di vedere la terza stella sopra il gallo francese. Sarebbe magnifico. Ma sappiamo che nulla arriva per caso e che niente è scritto in anticipo".

MOSCA, RUSSIA - 15 LUGLIO: Il presidente francese Emmanuel Macron premia Kylian Mbappé con il FIFA Young Player Award, mentre il presidente russo Vladimir Putin e la presidente croata Kolinda Grabar Kitarović assistono alla cerimonia al termine della finale della Coppa del Mondo FIFA 2018 tra Francia e Croazia allo stadio Luzhniki di Mosca, Russia. (Foto di Laurence Griffiths/Getty Images)

Il supporto dell'intera Nazione e le prossime amichevoli

Nel finale del suo appassionato, ilha invitato i giocatori a ricordare il gigantesco e costantedell'intero Paese. "Non dimenticate mai che c'è una nazione intera che vive e respira calcio. La Francia sarà al vostro fianco ogni giorno di questa avventura. Date tutto, perché occasioni come questa capitano una sola volta nella vita", ha conclusoper caricare ulteriormente lo spogliatoio. Prima del tanto atteso esordio mondiale contro il, previsto da calendario per il 16 giugno, i Bleus avranno modo di scaldare i motori affrontando in amichevole la, ultimissimiprima dell'inizio della corsa alla terzadella loro storia.

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