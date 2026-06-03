In una lunga intervista a Ouest-France , Didier Deschamps ha ripercorso i momenti più difficili sulla panchina della Francia, soffermandosi sulle due finali perse durante il suo ciclo come commissario tecnico. L'allenatore, che lascerà la guida della nazionale dopo i Mondiali del 2026, ha preferito non parlare di veri e propri rimpianti, definendo quelle sconfitte come fortissime delusioni. Ha inoltre ammesso quanto abbiano pesato i KO contro il Portogallo a Euro 2016 e contro l'Argentina ai Mondiali del 2022.

Oltre le due finali perse però il tecnico è riuscito a conquistare anche una Coppa del Mondo nel 2018, battendo la Croazia in finale riuscendo a diventare Campione del Mondo da allenatore dopo esserci riuscito anche nel 1998 da giocatore.

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Le dichiarazioni di Didier Deschamps a "Ouest-France" su Euro 2016

Riferendosi alla finale dipersa in casa ai supplementari, Deschamps ha espresso tutto il suo dolore per quel passo falso: "Ha fatto malissimo perché la Francia non vinceva un grande trofeo da anni. A posteriori, quella sfida poteva andare diversamente". Il CT ha poi svelato un inedito retroscena sulla rete decisiva di: "In una riunione FIFA mi hanno confermato che, se ci fosse stato il VAR, il gol di Eder sarebbe stato annullato per un fallo a inizio azione. Ormai però non cambia la storia".

PARIGI, FRANCIA - 10 LUGLIO: Eder del Portogallo festeggia la rete del primo gol durante la finale di UEFA EURO 2016 tra Portogallo e Francia allo Stade de France il 10 luglio 2016 a Parigi, Francia. (Foto di Dan Mullan/Getty Images)

In quell'anno la Francia sembrava la favorita per la vittoria finale, con il vantaggio di giocare sempre in casa e una rosa incredibile con Antoine Griezmann che fino a quel momento era uno dei principali candidati al Pallone d'Oro. Ma ai tempi supplementari, Eder tira da fuori area e buca le mani di Hugo Lloris portando il Portogallo sul tetto d'Europa consegnando di fatto il Pallone d'Oro a Cristiano Ronaldo che in quella finale uscì per infortunio dopo un brutto contrasto in cui ha avuto la peggio.

La sconfitta in casa all'Europeo ha sicuramente lasciato l'amaro in bocca alla Francia e a Deschamps, ma secondo il CT è la sconfitta contro l'Argentina al Mondiale del 2022 il vero macigno nella sua carriera: "Se devo sceglierne una, dico il 2022, perché è un’occasione mancata a livello mondiale. Essere campioni del mondo è la cosa più grande che ci sia", ha dichiarato il tecnico francese. Quella partita viene ricordata come una delle più belle della storia, terminata ai calci di rigore dopo che Mbappè aveva pareggiato lo svantaggio di due reti in pochi minuti, segnando anche nei tempi supplementari portando i suoi alla lotteria, poi persa, dei calci di rigore.