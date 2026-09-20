L'attaccante del Real Madrid è atteso alla prima col nuovo CT: accetterà la nuova posizione sul lato sinistro?
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Il debutto di Zinedine Zidane con la nazionale francese si avvicina sempre di più. L'ex leggenda di Juventus e Real Madrid potrà finalmente iniziare il suo operato con la Francia: un momento atteso da anni ormai. I tifosi transalpini chiedevano a gran voce l'arrivo dell'ex allenatore dei Blancos, capace di vincere 3 Champions League con loro. Lo stesso Zizou ha rifiutato panchine importanti e contratti faraonici per aspettare la chiamata dai Bleus. Con l'addio previsto da tempo di Didier Deschamps, all'ennesimo risultato deludente con la grande rosa a disposizione, gli astri si sono finalmente allineati e Zidane ha potuto raggiungere l'agognata panchina. Il ciclo dell'ex numero 5 inizierà con la Nations League e la lunga sosta, in cui giocherà contro Italia, Belgio e Turchia. Dopo aver comunicato la prima sorprendente lista di convocazioni, ora è tempo di capire come disporre la rosa qualitativamente più forte al mondo.
Il ruolo di Mbappé con Zidane
Zinedine Zidane ha fatto uscire i convocati presentando più di una sorpresa e le solite conferme. Se a centrocampo hanno fatto rumore i nomi nuovi di Andy Diouf (nonostante l'intenzione di provarlo da terzino sinistro) e Lucas Da Cunha del Como, in attacco spicca il bomber della Ligue 1 Esteban Lepaul, capocannoniere dell'ultimo campionato francese con il Rennes. Tuttavia, la solita abbondanza in attacco fa riflettere Zizou, che pensa a modalità innovative per costruire il suo reparto offensivo.
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