Il debutto di Zinedine Zidane con la nazionale francese si avvicina sempre di più. L'ex leggenda di Juventus e Real Madrid potrà finalmente iniziare il suo operato con la Francia: un momento atteso da anni ormai. I tifosi transalpini chiedevano a gran voce l'arrivo dell'ex allenatore dei Blancos, capace di vincere 3 Champions League con loro. Lo stesso Zizou ha rifiutato panchine importanti e contratti faraonici per aspettare la chiamata dai Bleus. Con l'addio previsto da tempo di Didier Deschamps, all'ennesimo risultato deludente con la grande rosa a disposizione, gli astri si sono finalmente allineati e Zidane ha potuto raggiungere l'agognata panchina. Il ciclo dell'ex numero 5 inizierà con la Nations League e la lunga sosta, in cui giocherà contro Italia, Belgio e Turchia. Dopo aver comunicato la prima sorprendente lista di convocazioni, ora è tempo di capire come disporre la rosa qualitativamente più forte al mondo.

Il ruolo di Mbappé con Zidane

MADRID, SPAGNA - 20 SETTEMBRE: Kylian Mbappé del Real Madrid reagisce dopo che Jonathan David dell'Atletico Madrid (non nell'inquadratura) ha segnato il secondo gol della sua squadra durante la partita di LaLiga EA Sports 2026/27 tra Atletico Madrid e Real Madrid al Riyadh Air Metropolitano, il 20 settembre 2026 a Madrid, Spagna. (Foto di Mateo Villalba Sanchez/Getty Images)

Zinedine Zidane ha fatto uscire i convocati presentando più di una sorpresa e le solite conferme. Se a centrocampo hanno fatto rumore i nomi nuovi di Andy Diouf (nonostante l'intenzione di provarlo da terzino sinistro) e Lucas Da Cunha del Como, in attacco spicca il bomber della Ligue 1 Esteban Lepaul, capocannoniere dell'ultimo campionato francese con il Rennes. Tuttavia, la solita abbondanza in attacco fa riflettere Zizou, che pensa a modalità innovative per costruire il suo reparto offensivo.

🚨 𝗖𝗥𝗔𝗭𝗬 𝗦𝗧𝗔𝗧: Kylian Mbappé in La Liga this season:



❌ Failed to score vs. 2nd place Atlético Madrid and 4th place Real Betis



⚽️ Scored vs. 10th place Rayo, 14th place Real Sociedad, 18th place Elche, and 20th place Malaga pic.twitter.com/CUx7rXK5l9 — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) September 20, 2026

Il dubbio principale riguarda la posizione di, capocannoniere assoluto dei Mondiali e leader della nazionale francese: "Kylian sa giocare in tutte le posizioni in attacco. Per come penso io questa nazionale, ce lo vedo bene a giocare sulla". RMC Sport riporta di uno scambio telefonico fra il CT e il giocatore del Real Madrid, in cui Zizou avrebbe proprio riferito l'intenzione di spostarlo a sinistra. Così, tiene banco l'ipotesi di vedere Ousmane Dembélé da punta centrale della Francia.