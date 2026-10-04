Ci sono ferite che a volte fanno fatica ad emarginarsi. Ebbene quelle di Fred sono tutto tranne che guarite. Il centrocampista brasiliano ha giocato in carriera 5 stagioni con la maglia del Manchester United. Se sul campo l'esperienza è stata caratterizzata da alti e bassi con Erik ten Hag il rapporto non è mai sbocciato. Al contrario. Il classe '93 ha giocato 2 anni sotto la guida del tecnico olandese e proprio di quel rapporto ha voluto raccontare al programma Charla Podcast.

La lunga sfuriata di Fred contro Ten Hag: "Con il gruppo era una m***a"

Caricamento post Instagram...

Quante volte è successo di sentire parlare di un rapporto teso tra allenatore e giocatore? Infinite volte. Non è certo una novità ogni volta che si viene a sapere di un rapporto mai sbocciato tra tecnico e giocatore, se non tra allenatore e tutta la squadra. Ebbene, in questa lunga lista trova posto anche Fred . Il centrocampista brasiliano, attualmente all', ha giocato sotto la guida di diversi allenatori in carriera ma mai con nessuno ha avuto un rapporto complicato quanto con ErikIl brasiliano ha passato due stagioni sotto la guida dell'allenatore olandese, ovvero dal 2022 al 2024, quando vestiva la maglia del Manchester United. Proprio di questo, il classe '93 ha voluto parlare al programma Charla Podcast. Sebbene il 33 enne abbia riconosciuto la preparazione tattica dell'allenatore, lo stesso non ha potuto dire per il modo in cui gestiva i rapporti personali con la squadra: "Era molto bravo tatticamente, ma con il gruppo era una m***a".

Secondo il brasiliano, i continui battibecchi tra tecnico e squadra sono stati la causa di molti malumori nello spogliatoio. Un malumore che poi incideva anche sulla prestazione in campo: "Litigava con tutti. Con me, con Cristiano Ronaldo, con Casemiro... Non mi faceva giocare e a volte la situazione era frustrante". Continua Fred che, inoltre, ha voluto anche sottolineare come ten Hag favoriva alcuni giocatori in base alla loro provenienza: "Giocava solo con i suoi connazionali. Favoriva le cricche ma tatticamente era uno dei migliori allenatori che abbia mai visto".

Erik Ten Hag, ex allenatore del Manchester United (Foto di Shaun Botterill/Getty Images)

In conclusione, il centrocampista ha anche spiegato il motivo della rottura tra l'allenatore e Cristiano Ronaldo: "Voleva che la squadra corresse ma Cristiano non era più giovanissimo. Lo ha escluso dai titolari ed è lì che è cominciato il disaccordo. Ricordo che prima di una partita Ten Hag disse che Ronaldo se ne sarebbe andato". Conclude Fred. La sua esperienza all'Old Trafford si è chiusa nel 2023 quando passò al Fenerbahce, prima del suo ritorno in Brasile lo scorso agosto.