Gabri Veiga racconta alla rivista Dragões come la pesca rappresenti la sua terapia antistress al Porto
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Fuori dalle quattro linee del rettangolo verde, Gabri Veiga coltiva una passione tanto silenziosa quanto rigenerante che lo accompagna fin dall'infanzia: la pesca. Il centrocampista spagnolo arrivato al Porto un anno fa, abituato a gestire le forti pressioni del calcio professionistico e le aspettative di una piazza esigente come quella lusitana, considera questo hobby una vera e propria terapia mentale capace di restituirgli equilibrio e serenità nei momenti di maggiore tensione agonistica. Intervistato dalla rivista ufficiale del club Dragões, l'ex talento del Celta Vigo ha aperto le porte della sua quotidianità lontano dagli allenamenti, spiegando quanto il legame diretto con l'oceano atlantico, prima nella sua Galizia e oggi sulle coste portoghesi, rappresenti una valvola di sfogo insostituibile per staccare completamente la spina dagli impegni ravvicinati della stagione.
Dagli scogli di Vigo all'oceano del Portogallo: una fuga dalla routineNel raccontare le origini di questa abitudine, Gabri Veiga riavvolge il nastro fino agli anni trascorsi a Vigo, dove il mare e la costa rocciosa hanno scandito fin da bambino il suo tempo libero insieme agli affetti più cari: "Fin da piccolo ero abituato ad andare sugli scogli, tra le pietre. A Vigo abbiamo tanta natura, tante rocce, molto vicino alla spiaggia. Qui, forse, anche. È una piccola fuga in cui non ci preoccupiamo di nulla. A volte dico che è una specie di terapia: andare lì, stare con la canna da pesca, con gli amici, con la famiglia, godersi un po' il momento senza pensare a cosa ne uscirà. Già solo quella sensazione di contatto con la natura, l'incertezza di ciò che può succedere, è qualcosa che mi dà sollievo, che mi lascia tranquillo. Penso che mi stia facendo bene e continuerò a farlo", ha spiegato il centrocampista ai microfoni di Dragões.
Tra polpi liberati in mare e gli scherzi tra Claudio Ramos e Gabri Veiga nello spogliatoio del PortoIl lato più curioso di questa passione riguarda però il rapporto quasi empatico che il calciatore spagnolo intrattiene con le sue prede, un dettaglio che non è sfuggito ai compagni di squadra all'interno dello spogliatoio del Porto, a partire dal portiere Claudio Ramos, diventando motivo di simpatici sfottò quotidiani.
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