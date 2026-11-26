Fuori dalle quattro linee del rettangolo verde, Gabri Veiga coltiva una passione tanto silenziosa quanto rigenerante che lo accompagna fin dall'infanzia: la pesca. Il centrocampista spagnolo arrivato al Porto un anno fa, abituato a gestire le forti pressioni del calcio professionistico e le aspettative di una piazza esigente come quella lusitana, considera questo hobby una vera e propria terapia mentale capace di restituirgli equilibrio e serenità nei momenti di maggiore tensione agonistica. Intervistato dalla rivista ufficiale del club Dragões, l'ex talento del Celta Vigo ha aperto le porte della sua quotidianità lontano dagli allenamenti, spiegando quanto il legame diretto con l'oceano atlantico, prima nella sua Galizia e oggi sulle coste portoghesi, rappresenti una valvola di sfogo insostituibile per staccare completamente la spina dagli impegni ravvicinati della stagione.

Dagli scogli di Vigo all'oceano del Portogallo: una fuga dalla routine

Nel raccontare le origini di questa abitudine, Gabririavvolge il nastro fino agli anni trascorsi adove il mare e la costa rocciosa hanno scandito fin da bambino il suo tempo libero insieme agli affetti più cari: "Fin da piccolo ero abituato ad andare sugli scogli, tra le pietre. A Vigo abbiamo tanta natura, tante rocce, molto vicino alla spiaggia. Qui, forse, anche. È una piccola fuga in cui non ci preoccupiamo di nulla. A volte dico che è una specie di terapia: andare lì, stare con la canna da pesca, con gli amici, con la famiglia, godersi un po' il momento senza pensare a cosa ne uscirà. Già solo quella sensazione di contatto con la natura, l'incertezza di ciò che può succedere, è qualcosa che mi dà sollievo, che mi lascia tranquillo. Penso che mi stia facendo bene e continuerò a farlo", ha spiegato ilai microfoni di Dragões.

PORTO, PORTOGALLO - 04 NOVEMBRE: Gabri Veiga dell'FC Porto festeggia dopo aver segnato il secondo gol della sua squadra durante la partita MD4 della fase di lega della UEFA Champions League 2026/27 tra FC Porto e SSC Napoli all'Estadio do Dragao il 04 novembre 2026 a Porto, Portogallo. (Foto di Diogo Cardoso/Getty Images)

Tra polpi liberati in mare e gli scherzi tra Claudio Ramos e Gabri Veiga nello spogliatoio del Porto

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Il lato più curioso di questariguarda però il rapporto quasi empatico che il calciatore spagnolo intrattiene con le sueun dettaglio che non è sfuggito ai compagni di squadra all'interno dello spogliatoio del Porto, a partire dal portiere, diventando motivo di simpatici sfottò quotidiani."Sì, a volte vado a cercarli. Qui non tanto. Non so perché, ma mi piace pescare un calamaro, una seppia, un polpo. Però molte volte li lascio andare, perché sono anche molto sentimentale con gli animali. Claudio scherza con me perché restituisco alla natura quello che prendo. È sempre speciale, ma più che per la pesca in sé è qualcosa di mentale, è una terapia. Siccome ho sempre questa voglia, questo desiderio di staccare la spina, è qualcosa che faccio regolarmente", ha concluso Gabri