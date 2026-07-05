Alla vigilia di una delle sfide più attese degli Ottavi di finale del Mondiale, Gavi ha scelto di mettere al centro del dibattito Cristiano Ronaldo, rispondendo con fermezza alle critiche rivolte al fuoriclasse portoghese e sottolineando il valore di un campione che, nonostante il passare degli anni, continua ad essere un punto di riferimento per la propria nazionale.

Gavi: "Uno dei migliori della storia"

Nel corso di un'intervista concessa al 'Mundo Deportivo',ha commentato le opinioni di chi sostiene che la presenza dipossa rappresentare un limite per il. Una lettura che il centrocampista del Barcellona ha dichiarato di non condividere affatto: "Sento sempre queste cose, ma da persone che non fanno parte della sua squadra, dai tifosi. Chi gioca con lui gli porta un rispetto enorme", ha dichiarato lo spagnolo, evidenziando come il giudizio di chi vive quotidianamente lo spogliatoio sia ben diverso da quello proveniente dall'esterno.

Gavi ha poi ribadito tutta la propria stima nei confronti del cinque volte Pallone d'Oro: "Cristiano è uno dei migliori giocatori della storia e può fare la differenza in qualsiasi momento". Parole che certificano il rispetto trasversale di cui continua a godere Ronaldo anche tra gli avversari, a maggior ragione in una partita da dentro o fuori come quella degli Ottavi contro la Spagna.

GRANADA, SPAIN - SEPTEMBER 12: Gavi of Spain applauds the fans after the team's victory during the UEFA EURO 2024 European qualifying match between Spain and Cyprus at the Nuevo Los Carmenes Stadium on September 12, 2023 in Granada, Spain. (Photo by Fran Santiago/Getty Images)

Portogallo-Spagna, una sfida da finale anticipata

Le dichiarazioni diaumentano ulteriormente l'attesa per una delle partite più affascinanti degli Ottavi del. Da una parte ilguidato dall'esperienza e del carisma di un infinito, dall'altra unagiovane ma ricca di talento, intenzionata a prendersi anche una rivincita dopo la sconfitta ai rigori nella finale di Nations League. Due nazionali che condividono qualità tecnica, grande organizzazione e un centrocampo di altissimo livello e geometrie, conda una parte edall'altra, pronti a contendersi un posto tra le migliori otto del torneo.