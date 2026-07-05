Alla vigilia di Portogallo-Spagna, Gavi rilascia un'intervista al Mundo Deportivo e respinge le polemiche attorno a Ronaldo: "Solo rispetto per un campione cosi"
Capo Verde, tifosi in estasi per il pareggio con la Spagna
Alla vigilia di una delle sfide più attese degli Ottavi di finale del Mondiale, Gavi ha scelto di mettere al centro del dibattito Cristiano Ronaldo, rispondendo con fermezza alle critiche rivolte al fuoriclasse portoghese e sottolineando il valore di un campione che, nonostante il passare degli anni, continua ad essere un punto di riferimento per la propria nazionale.
Gavi: "Uno dei migliori della storia"Nel corso di un'intervista concessa al 'Mundo Deportivo', Gavi ha commentato le opinioni di chi sostiene che la presenza di Cristiano Ronaldo possa rappresentare un limite per il Portogallo. Una lettura che il centrocampista del Barcellona ha dichiarato di non condividere affatto: "Sento sempre queste cose, ma da persone che non fanno parte della sua squadra, dai tifosi. Chi gioca con lui gli porta un rispetto enorme", ha dichiarato lo spagnolo, evidenziando come il giudizio di chi vive quotidianamente lo spogliatoio sia ben diverso da quello proveniente dall'esterno.
Gavi ha poi ribadito tutta la propria stima nei confronti del cinque volte Pallone d'Oro: "Cristiano è uno dei migliori giocatori della storia e può fare la differenza in qualsiasi momento". Parole che certificano il rispetto trasversale di cui continua a godere Ronaldo anche tra gli avversari, a maggior ragione in una partita da dentro o fuori come quella degli Ottavi contro la Spagna.
Portogallo-Spagna, una sfida da finale anticipataLe dichiarazioni di Gavi aumentano ulteriormente l'attesa per una delle partite più affascinanti degli Ottavi del Mondiale. Da una parte il Portogallo guidato dall'esperienza e del carisma di un infinito Cristiano Ronaldo, dall'altra una Spagna giovane ma ricca di talento, intenzionata a prendersi anche una rivincita dopo la sconfitta ai rigori nella finale di Nations League. Due nazionali che condividono qualità tecnica, grande organizzazione e un centrocampo di altissimo livello e geometrie, con Vitinha da una parte e Rodri dall'altra, pronti a contendersi un posto tra le migliori otto del torneo.
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