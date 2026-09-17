Durante la prossima settimana, Jürgen Klopp farà il suo debutto ufficiale in qualità di commissario tecnico della Germania. Infatti, la Federazione Calcistica Tedesca ha preso la decisione di puntare sull'ex Liverpool a seguito della delusione al Mondiale di quest'estate, terminato con l'eliminazione ai sedicesimi di finale da parte del Paraguay. L'uscita dalla massima competizione intercontinentale ha portato Julian Nagelsmann a rassegnare le dimissioni dal ruolo di ct dei tedeschi che, adesso, hanno scelto un allenatore con tanta esperienza. Oggi, il commissario tecnico ha parlato in conferenza stampa e, oltre ad aver annunciato la lista dei convocati, ha speso qualche parola anche sulla politica del suo Paese.

Klopp: "L'orgoglio nazionale non deve finire in mano alle persone sbagliate"

Nel corso della giornata odierna, Klopp ha annunciato la lista dei calciatori convocati per le partite dellache la sua Nazionale giocherà nel periodo tra iled il. La Germania si trova neldellae, nella sosta inizierà la prossima settimana, sfiderà, due volte lae la

L'ex allenatore di Liverpool e Borussia Dortmund ha sorpreso tutti dato che ha chiamato a raccolta ben 44 calciatori divisi in due squadre: una, nella quale c'è anche il difensore dell'Inter Bisseck, giocherà contro gli olandesi ed i greci; l'altra in cui è presente l'attaccante della Juventus Woltemade, invece, scenderà in campo contro i serbi ed in occasione della seconda partita contro la Nazionale Greca.

Francoforte sul Meno, Germania - 17 settembre 2026: Jürgen Klopp, allenatore della Germania, parla ai media durante la presentazione della squadra tedesca per la UEFA Nations League al DFB-Campus. (Foto di Alex Grimm/Getty Images)

Durante la conferenza stampa, Klopp ne ha approfittato spendendo qualche parola anche sulla politica del suo Paese. Il ct, infatti, ha scelto di schierarsi contro l'avanzata dall'estrema destra in Germania dato che, nelle ultime elezioni regionali, ha avuto luogo un aumento di consensi per AdF, ovvero Alternative fur Deutschland. Le parole di Klopp: "Ci sono state elezioni in cui alcuni pensavano che andasse bene ed altri si chiedevano cosa stesse succedendo. Non sono esperto di politica, ma dal punto di vista sportivo dico che mi piacerebbe riprendere la bandiera per me stesso, per noi. Io non voglio che l'orgoglio nazionale finisca nelle mani sbagliate. Non so, però, se si può usare il termine in quel modo, ma mi è stato detto di parlare di patriottismo positivo. Mi sento orgoglioso di essere tedesco".