Dopo il caso Neuer dell'estate, l'ex Liverpool ha deciso di rendere chiara la sua posizione: in porta ci sarà il giocatore dell'Ajax
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La Germania riparte con poche certezze e tanti dubbi. La nazionale mitteleuropea sta affrontando una delicata fase di transizione. Dopo la buona partecipazione all'Europeo casalingo del 2024, con l'eliminazione da parte della Spagna dopo una decisione arbitrale controversa, c'erano grandi aspettative sulla rosa allenata da Nagelsmann. Il Mondiale 2026 sembrava essere un'ottima occasione per dare continuità al risultato raggiunto due anni prima, ma le cose non sono andate come previsto. Il giovane tecnico tedesco ha faticato nella competizione internazionale, venendo eliminato ai sedicesimi di finale dal modesto Paraguay.
Klopp elogia Ter StegenKlopp è stato il prescelto dalla Federcalcio tedesca per sostituire l'ex tecnico prodigio. Una scelta forte e inaspettata, considerando le volontà del neo CT quando aveva deciso di lasciare il Liverpool. Inoltre, sembrava difficile che un allenatore di campo come lui potesse mettersi in gioco in un contesto discontinuo come quello delle nazionali. Eppure, Jürgen è arrivato e ha già affrontato la prima parte del girone 2 di Nations League. La prima sosta non è andata come sperato: 1 vittoria, 2 pareggi e 1 sconfitta in un gruppo complicato dalla presenza di Olanda, Grecia e Serbia. Tuttavia, c'è grande fiducia attorno all'operato dell'allenatore (meno sui singoli), anche per la sua chiarezza comunicativa.
In vista delle partite contro Serbia e Olanda, Klopp ha parlato in conferenza stampa della sua scelta definitiva per la porta: "Ter Stegen sarà il nostro portiere titolare. Sta disputando una grande stagione con l'Ajax e se lo merita. Anche Urbig e Nübel mi stanno piacendo, ma la mia decisione si basa sopratutto sulla percezione di stabilità e sicurezza: qualità che ritrovo nella grande esperienza di Marc". Ter Stegen è attualmente in prestito all'Ajax (15 presenze, 20 gol subiti e 4 clean sheet) e ha già giocato contro l'Olanda nella prima maxi-sosta della stagione.
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