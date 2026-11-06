La Germania riparte con poche certezze e tanti dubbi. La nazionale mitteleuropea sta affrontando una delicata fase di transizione. Dopo la buona partecipazione all'Europeo casalingo del 2024, con l'eliminazione da parte della Spagna dopo una decisione arbitrale controversa, c'erano grandi aspettative sulla rosa allenata da Nagelsmann. Il Mondiale 2026 sembrava essere un'ottima occasione per dare continuità al risultato raggiunto due anni prima, ma le cose non sono andate come previsto. Il giovane tecnico tedesco ha faticato nella competizione internazionale, venendo eliminato ai sedicesimi di finale dal modesto Paraguay.

🚨🎖️| 𝐉𝐔𝐒𝐓 𝐈𝐍: Jürgen Klopp confirms Marc-André ter Stegen as his number one goalkeeper. 🇩🇪 pic.twitter.com/W3PMldGBD4 — BarçaTimes (@BarcaTimes) November 6, 2026

Klopp elogia Ter Stegen

L'eliminazione dellaha provocato un vero e proprio caso nazionale, risolto con l'addio in panchina dell'ex Bayern Monaco. Tra le colpe imputate al giovane allenatore, c'era sicuramente la scelta di riportare in nazionalee assegnargli il posto da titolare. Una decisione improduttiva in campo (col portiere del Bayern in grande difficoltà) e contestata da tifosi e spogliatoio. Perciò,, non appena arrivato sulla panchina della Germania, ha immediatamente deciso di rendere chiare le cose:sarebbe stato il titolare indiscusso della sua squadra (al netto dei primi esperimenti con i 48 convocati).Klopp è stato il prescelto dalla Federcalcio tedesca per sostituire l'ex tecnico prodigio. Una scelta forte e inaspettata, considerando le volontà del neo CT quando aveva deciso di lasciare il. Inoltre, sembrava difficile che un allenatore di campo come lui potesse mettersi in gioco in un contesto discontinuo come quello delle nazionali. Eppure, Jürgen è arrivato e ha già affrontato la prima parte del girone 2 di Nations League. La prima sosta non è andata come sperato:in un gruppo complicato dalla presenza di Olanda, Grecia e Serbia. Tuttavia, c'è grande fiducia attorno all'operato dell'allenatore (meno sui singoli), anche per la sua chiarezza comunicativa.

HERZOGENAURACH, GERMANIA - 26 SETTEMBRE: Jürgen Klopp, capo allenatore del Team Germany, parla con il suo portiere Mrac-Andre ter Stegen durante una sessione di allenamento tedesca a Homeground il 26 settembre 2026 a Herzogenaurach, Germania. (Foto di Alexander Hassenstein/Getty Images)

In vista delle partite contro Serbia e Olanda, Klopp ha parlato in conferenza stampa della sua scelta definitiva per la porta: "Ter Stegen sarà il nostro portiere titolare. Sta disputando una grande stagione con l'Ajax e se lo merita. Anche Urbig e Nübel mi stanno piacendo, ma la mia decisione si basa sopratutto sulla percezione di stabilità e sicurezza: qualità che ritrovo nella grande esperienza di Marc". Ter Stegen è attualmente in prestito all'Ajax (15 presenze, 20 gol subiti e 4 clean sheet) e ha già giocato contro l'Olanda nella prima maxi-sosta della stagione.