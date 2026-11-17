Il calcio heavy-metal sbarca in Germania. Sono bastate soltanto sei partite al nuovo commissario tecnico tedesco Jurgen Klopp per rilanciare la grande Mannschaft e riportare in auge il calcio heavy-metal, tanto acclamato dalle parti di Liverpool. L'ultima dimostrazione, o forse sarebbe meglio dire la prima, è arrivata nella vittoria per 5-0 all'Olympiastadion di Berlino contro i Paesi Bassi. Una prova di forza di assoluto livello da parte dei tedeschi che, oltre a staccare il pass per i quarti di finale della Nations League, hanno costretto gli Oranje ad assistere alla peggior sconfitta della loro storia in una gara ufficiale.

Più spazio ai nuovi: Klopp cambia le gerarchie della Germania

Kimmich on how he looks back on the year 2026 for the national team: "It's obviously been a turbulent year, defined in particular by a very disappointing World Cup.. Now we're starting a new chapter. We had our first international break with a split squad, and although we already… pic.twitter.com/GZMwTo80En — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) November 16, 2026

Al centro della rivoluzione tedesca, favorita dagli addii alla nazionale di due grandi veterani comeci sono le convocazioni di diversi volti nuovi, i quali hanno aperto la strada a una nuova era per la Mannschaft. Se guardiamo attentamente, infatti, gli unici calciatori convocati in questa sosta per le nazionali di novembre facenti parte dellaportata al Mondiale daclamorosamente uscita ai sedicesimi contro il Paraguay ai calci di rigore, sono: Kimmich, Pavlovic, Tah, Wirtz, Havertz, Nubel, Thiaw, Nmecha, Nathaniel Brown e Schlotterbeck. Solo 10 giocatori, su un totale di 26.I pilastri sono ovviamente rimasti, anche perché è difficile far a meno della leadership didel talento die dell'incisività diche, a dispetto di qualche critica, all' Arsenal continua a essere il preferito di Arteta nonostante l'arrivo di Gyokeres. Tuttavia, nell'arco di appena sei partite, la nuova Germania diha già visto il debutto in nazionale di circa una dozzina di volti nuovi, molti dei quali stanno iniziando a convincere, come il nuovo numero 10con rete contro la Serbia e gol e assist contro i Paesi Bassi o l'esterno del Friburgoanche lui a segno contro gli Oranje.

Un mix di giovani emergenti e veterani, al centro di una rivoluzione che, agevolata dal grandissimo lavoro del ct Klopp, potrebbe riportare la Germania di nuovo tra le grandi del mondo. È presto per dirlo? Certamente, ma se il buongiorno si vede dal mattino, la Mannschaft ha una serie di elementi che, se incastrati bene, possono portare a ricostruire un'identità ben precisa per una nazionale tedesca che, a giudicare dagli ultimi risultati, aveva decisamente perso la bussola.

Germany win big in Berlin! 🇩🇪⚽️



They top their group due to goal difference to reach the Nations League quarterfinals!#GERNED #NationsLeague pic.twitter.com/9wPPRLI2ED — DW Sports (@dw_sports) November 16, 2026

"Non sarà piacevole giocare contro di noi"

La "nuova"sta iniziando a piacere a tanti, su tutti allo stesso, il quale dopo il 5-0 rifilato ai Paesi Bassi ha dichiarato: "Avevo la sensazione che bisognasse essere ubriachi per credere che. Poi sono andato a vederla e me ne sono innamorato follemente".

BERLINO, GERMANIA - 16 NOVEMBRE: Jürgen Klopp, allenatore della Germania, applaude i tifosi al termine della partita della fase a gironi della UEFA Nations League 2026/27 tra Germania e Paesi Bassi, disputata all'Olympiastadion il 16 novembre 2026 a Berlino, in Germania. (Foto di Alex Grimm/Getty Images)

Per poi chiudere il suo commento sulla qualità della nazionale, dicendo: "Oggi i calciatori sono fantastici e hanno personalità eccezionali. Ma la percezione esterna prima era diversa. Abbiamo una buona idea, e se riusciremo a far giocare questi giocatori di grande talento, il tutto potrà funzionare molto bene. Non sarà piacevole giocare contro di noi". Dichiarazioni di Klopp che sanno ovviamente di grande entusiasmo, sintomo che l'aria in Germania sta cambiando.