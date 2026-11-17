Dopo il 5-0 ai Paesi Bassi, la nazionale tedesca conquista i quarti di Nations League e ritrova entusiasmo, alternative e nuovi protagonisti
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Il calcio heavy-metal sbarca in Germania. Sono bastate soltanto sei partite al nuovo commissario tecnico tedesco Jurgen Klopp per rilanciare la grande Mannschaft e riportare in auge il calcio heavy-metal, tanto acclamato dalle parti di Liverpool. L'ultima dimostrazione, o forse sarebbe meglio dire la prima, è arrivata nella vittoria per 5-0 all'Olympiastadion di Berlino contro i Paesi Bassi. Una prova di forza di assoluto livello da parte dei tedeschi che, oltre a staccare il pass per i quarti di finale della Nations League, hanno costretto gli Oranje ad assistere alla peggior sconfitta della loro storia in una gara ufficiale.
Più spazio ai nuovi: Klopp cambia le gerarchie della GermaniaAl centro della rivoluzione tedesca, favorita dagli addii alla nazionale di due grandi veterani come Rudiger e Neuer, ci sono le convocazioni di diversi volti nuovi, i quali hanno aperto la strada a una nuova era per la Mannschaft. Se guardiamo attentamente, infatti, gli unici calciatori convocati in questa sosta per le nazionali di novembre facenti parte della Germania portata al Mondiale da Nagelsmann, clamorosamente uscita ai sedicesimi contro il Paraguay ai calci di rigore, sono: Kimmich, Pavlovic, Tah, Wirtz, Havertz, Nubel, Thiaw, Nmecha, Nathaniel Brown e Schlotterbeck. Solo 10 giocatori, su un totale di 26.
Un mix di giovani emergenti e veterani, al centro di una rivoluzione che, agevolata dal grandissimo lavoro del ct Klopp, potrebbe riportare la Germania di nuovo tra le grandi del mondo. È presto per dirlo? Certamente, ma se il buongiorno si vede dal mattino, la Mannschaft ha una serie di elementi che, se incastrati bene, possono portare a ricostruire un'identità ben precisa per una nazionale tedesca che, a giudicare dagli ultimi risultati, aveva decisamente perso la bussola.
"Non sarà piacevole giocare contro di noi"La "nuova" Germania sta iniziando a piacere a tanti, su tutti allo stesso Klopp, il quale dopo il 5-0 rifilato ai Paesi Bassi ha dichiarato: "Avevo la sensazione che bisognasse essere ubriachi per credere che la nazionale tedesca fosse forte. Poi sono andato a vederla e me ne sono innamorato follemente".
Per poi chiudere il suo commento sulla qualità della nazionale, dicendo: "Oggi i calciatori sono fantastici e hanno personalità eccezionali. Ma la percezione esterna prima era diversa. Abbiamo una buona idea, e se riusciremo a far giocare questi giocatori di grande talento, il tutto potrà funzionare molto bene. Non sarà piacevole giocare contro di noi". Dichiarazioni di Klopp che sanno ovviamente di grande entusiasmo, sintomo che l'aria in Germania sta cambiando.
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