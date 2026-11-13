Il calcio tedesco sta attraversando una fase di trasformazione importante, alla ricerca di una nuova identità e soprattutto di risultati e giocatori che possano riportare la Nazionale stabilmente ai vertici di ogni competizione. Dopo il trionfo al Mondiale del 2014, la Germania ha vissuto anni complicati, caratterizzati da eliminazioni premature nelle grandi competizioni, quasi sempre contro squadre nettamente inferiori sulla carta. Una situazione che coinvolge non soltanto la selezione maggiore, ma l'intero sistema calcistico nazionale. A intervenire sulla questione è stato Joachim Low, che ha offerto un'analisi severissima in un'intervista concessa al Kicker.

Low individua i problemi della Germania

L'ex commissario tecnico, campione del mondo nel 2014, ha innanzitutto voluto evitare di attribuire le responsabilità dei risultati negativi ai singoli allenatori che si sono succeduti sulla panchina tedesca. Da lui stesso, presente durante il fallimento in Russia nel 2018, a Hansi Flick e Julian Nagelsmann, secondo Low il problema riguarda qualcosa di più profondo: "In definitiva, in alcuni ruoli non ci manca l'atteggiamento o la tattica giusta, ma semplicemente la qualità. Altre Nazioni sono individualmente più avanti di noi, soprattutto nella creazione di soluzioni creative in campo".

RIO DE JANEIRO, BRASILE - 13 LUGLIO: Joachim Loew della Germania solleva il trofeo della Coppa del Mondo con la sua squadra dopo aver sconfitto l'Argentina 1-0 ai tempi supplementari durante la finale della Coppa del Mondo FIFA Brasile 2014 tra Germania e Argentina al Maracanã il 13 luglio 2014 a Rio de Janeiro, Brasile. (Foto di Laurence Griffiths/Getty Images)

Successivamente ha ridimensionato l'importanza delle cosiddette "virtù tedesche", come determinazione, sacrificio e mentalità, non più sufficienti per competere con le migliori squadre del mondo: "Non si possono battere gli spagnoli solo con le virtù tedesche. È un'idea sbagliata. Gli argentini, che erano considerati il ​​modello di riferimento in termini di mentalità, hanno sperimentato la stessa cosa quest'estate".

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L'ex allenatore ha poi criticato in particolare l'approccio di diverse squadre della Bundesliga: "Dobbiamo promuovere e pretendere creatività e coraggio. Siamo noi a dettare il gioco, l'avversario reagisce a noi, non il contrario. Vedo molte squadre in Bundesliga che giocano un calcio reattivo, e questo non mi piace".

Dopo ha parlato della gestione dei giovani che, secondo l'ex commissario tecnico, non vengono accompagnati nel modo giusto alle prime squadre professionistiche per colpa della mancanza di un progetto comune: "Alcuni club hanno avuto 15 allenatori in dieci anni, ognuno con approcci e filosofie completamente diversi. Ma dov'è la coerenza nella formazione? Esiste una filosofia di gioco unificata, una visione condivisa? E questo, è più importante della posizione in classifica?".