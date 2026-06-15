Dopo la goleade dei tedeschi contro i debuttanti di Curaçao c'è stato un momento molto bello e toccante: alcuni giocatori delle due formazioni, infatti, si sono messi in cerchio e hanno pregato insieme, abbracciati. In particolare, due tedeschi, Felix Nmecha e Jonathan Tah, e un gruppetto di caraibici.

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Germania-Curaçao 7-1

„Im Spiel sind wir Gegner, aber nach dem Spiel sind wir alle Christen, wir sind alle Brüder, und wir haben ein kleines Gebet gesprochen, weil wir glauben, dass Jesus durch das Spiel verherrlicht wird.“ Nmecha nach dem 7:1 Deutschland vs Curacao. Stabil 🙏 pic.twitter.com/g3cnTfkpIv — Julian Adrat (@JulianAdrat) June 14, 2026

Felix Nmecha e Jonathan Tah pregano con i calciatori del Curaçao

La partita, la prima dellain questo Mondiale , e la prima in assoluto della piccola Curaçao in una Coppa del Mondo, ha avuto poca storia. La gara si è chiusa con un secco sette a zero per i tedeschi di, anche se la squadra caraibica si toglie la soddisfazione di segnare una rete ad una formazione storica e pluripremiata. Ma, dopo la facile vittoria tedesca, si è verificata una particolare evenienza. Invece di andarsi a prendere applausi dai tifosi e festeggiare con i compagni, un gruppetto di giocatori di ambo le formazioni si è riunito formando un cerchio e ha iniziato a pregare. Tutti insieme, abbracciati, anche se avversari in campo poco prima.Un momento di sport, fratellanza, rispetto reciproco che va aldilà del risultato e che è immediatamente diventato virale sui social e su internet. I due giocatori tedeschi, riunitisi con i caraibici, erano Felix Nmecha e Jonathan Tah. Nmecha, che gioca nel, ha poi commentato e raccontato: "Abbiamo fatto una breve preghiera insieme perché crediamo che Gesù sia glorificato attraverso il gioco. In partita siamo rivali ma una volta terminata siamo tutti fratelli".

Nmecha, che ha origini nigeriane, inoltre, è noto per la sua forte fede cristiana, più volte espressa nel corso di varie interviste. E come lui sono cristiani e credenti molti dei giocatori della piccola nazione dei Caraibi, in particolare Kenji Gorré, che ha condiviso pubblicamente la sua grande fede.

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