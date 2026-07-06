Si chiude dopo appena tre mesi l'avventura di Carlos Queiroz sulla panchina del Ghana. Il commissario tecnico portoghese ha rassegnato le dimissioni all'indomani dell'eliminazione delle Black Stars ai sedicesimi di finale del Mondiale 2026, dove la nazionale africana è stata sconfitta 1-0 dalla Colombia. Arrivato lo scorso aprile, il 73enne aveva guidato il Ghana al terzo posto del Gruppo L e al passaggio del turno, senza però riuscire a proseguire il cammino nella fase a eliminazione diretta. Attraverso un lungo messaggio pubblicato sui propri canali social, Queiroz ha salutato la squadra, ringraziando giocatori e staff e indicando la strada da seguire per riportare il calcio ghanese ai massimi livelli.

Queiroz dice addio al Ghana: "È stato un orgoglio guidare questa squadra"

L'esperienza dialla guida delsi conclude con un. Nominato commissario tecnico ad aprile, l'ex allenatore del Manchester United ha preso parte alla sua quintadopo le esperienze alla guida di, Iran ed Egitto nei principali tornei internazionali. Il Ghana ha superato la fase a gironi grazie al successo contro Panama, al pareggio con l'Inghilterra e alla sconfitta contro la Croazia, chiudendo il Gruppo L al terzo posto. Agli ottavi, però, è arrivata la sconfitta di misura contro la, che ha posto fine al cammino delle Black Stars.

DOHA, QATAR - 29 novembre 2022: Carlos Queiroz, ex commissario tecnico dell'Iran, osserva l'incontro durante la partita del Gruppo B dei Mondiali FIFA Qatar 2022 tra Iran e Stati Uniti, disputata all'Al Thumama Stadium il 29 novembre 2022 a Doha, in Qatar. (Foto di Alex Grimm/Getty Images)

Nel messaggio d'addio, Queiroz ha definito la sua esperienza un motivo di "orgoglio", sottolineando come la squadra abbia restituito "rispetto e credibilità" al Ghana sulla scena internazionale. Il tecnico ha poi rivolto un appello alla federazione, spiegando che il futuro della nazionale passa anche dall'organizzazione fuori dal campo. "Il successo deve iniziare fuori dal campo, creando il miglior ambiente possibile per preparare, proteggere e sviluppare lo straordinario talento calcistico del Ghana", ha scritto. Non sono mancate parole di ringraziamento per i giocatori e lo staff, elogiati per "coraggio, impegno e incrollabile dedizione". Le Black Stars guardano ora al futuro: a settembre inizieranno le qualificazioni alla Coppa d'Africa 2027, con l'obiettivo di tornare alla fase finale dopo la mancata qualificazione all'edizione del 2025.