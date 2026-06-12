Tra i calciatori che il commissario tecnico del Giappone Moriyasu ha convocato per il Mondiale figura anche Wataru Endo. Quest'ultimo, infatti, ha l'onore di essere il capitano della selezione asiatica. Con la fascia al braccio, il nipponico ha guidato i suoi connazionali alla qualificazione per la massima competizione intercontinentale iniziata nella giornata di ieri. Tuttavia, nelle ultime ore il centrocampista del Liverpool ha annunciato la sua rinuncia di partecipare ai Mondiali a causa di un infortunio che lo tormenta da diverso tempo.

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Giappone, Endo saluta il Mondiale ed annuncia il ritiro dalla Nazionale

Nel mese di febbraio, durante una partita di Premier League col Liverpool, Endo ha riportato un infortunio alche gli ha fatto terminare anzitempo la stagione. Il centrocampista ha fatto il suo ritorno sul rettangolo verde ilquando, a Tokyo, la sua Nazionale ha affrontato e vintocontro l'in occasione di una gara amichevole. Nelle ultime ore, però, il giocatore ha annunciato che, a causa del problema fisico riportato, ha deciso di rinunciare al Mondiale per poi dire addio alla Nazionale. Queste sono state le parole che il centrocampista ha scritto sul proprio profilo X:

Tokyo, Giappone - 31 maggio 2026: Wataru Endo del Giappone controlla il pallone durante l'amichevole tra Giappone ed Islanda al MUFG Stadium. (Foto di Koji Watanabe/Getty Images)

"Come annunciato, ho deciso di rinunciare al Mondiale con la mia Nazionale. Da quando mi sono infortunato fino ad ora, ho fatto tutto quel che potevo e quindi non ho rimpianti. Ovviamente provo rammarico perché non potrò giocare questi Mondiali, ma sono ancor più orgoglioso di aver guidato questa squadra come capitano dopo la Coppa del Mondo in Qatar. Siamo cresciuti fino a diventare un gruppo che può avere come obiettivo la vittoria del Mondiale. La squadra attuale è veramente straordinaria e sono sicuro che supererà qualsiasi ostacolo per poi mostrarci risultati mai visti prima".

発表にあった通りW杯メンバーから離脱する事になりました。

怪我をしてからここまで、自分にできることは全てやってきたので何も後悔はありません。… — 遠藤 航 (Wataru Endo) (@wataru0209) June 11, 2026

Il centrocampista ha continuato dicendo: "Ho deciso di ritirarmi dalla Nazionale. D'ora in avanti, quindi, seguirò la Nazionale Giapponese come un semplice tifoso. Arriverà il giorno in cui il Giappone diverrà Campione del Mondo. Affinché questa cosa possa accadere in quest'edizione, dobbiamo unire le nostre forze per affrontare tutti insieme questa Coppa del Mondo. Dateci dentro!!!".

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