Olivier Giroud si avvicina a un momento che potrebbe segnare la fine della sua lunga carriera. L'attaccante francese, alla vigilia del suo 40° compleanno, ha parlato del proprio futuro in un'intervista concessa a L'Équipe. Lasciando intendere che la stagione in corso potrebbe essere l'ultima da professionista. Una decisione che, se confermata, chiuderebbe un percorso iniziato nel lontano 2006 e sviluppatosi tra alcuni dei principali campionati europei e la parentesi americana.

Giroud vicino al ritiro, le sue parole

Giroud non ha nascosto di vivere questa fase della carriera con una consapevolezza particolare: “La prossima stagione? Secondo me potrò ancora concedervi qualche intervista ma credo e penso che questa sarà l'ultima stagione da calciatore professionista. Per questo motivo mi sto godendo ogni momento e ogni pallone che mi arriva in campo”, ha dichiarato l'attaccante del Lille. Parole che raccontano la volontà di assaporare fino in fondo gli ultimi mesi sul campo, senza però trasformare quella che oggi è una possibilità in un annuncio definitivo.

"THE LAST DANCE... très probablement" 🗣️



Olivier Giroud confie qu'il prendra sûrement sa retraite à la fin de la saison 🥹



Giroud : le dîner des 40 ans, avec Robert Pirès, Christophe Jallet et Mathieu Debuchy c'est ce mercredi 30 septembre à 20H55 sur CANAL+Foot 🖥️ pic.twitter.com/4rYfzDTaEH — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) September 29, 2026

Una carriera di grandi successi e tante soddisfazioni

La carriera del centravanti francese è stata costruita attraverso esperienze in quattro Paesi e con alcune delle squadre più importanti del calcio internazionale. Dopo gli inizi con il Grenoble e l'esplosione al Montpellier, con cui ha conquistato la Ligue 1 nel 2012, Giroud ha giocato in Inghilterra con Arsenal e Chelsea, in Italia con il Milan e negli Stati Uniti con il Los Angeles FC, prima di approdare al Lille.

DOHA, QATAR - 4 DICEMBRE: Ousmane Dembélé, Olivier Giroud e Dayot Upamecano della Francia si schierano per l'inno nazionale prima della partita degli ottavi di finale della Coppa del Mondo FIFA Qatar 2022 tra Francia e Polonia allo stadio Al Thumama il 4 dicembre 2022 a Doha, Qatar. (Foto di Francois Nel/Getty Images)

Nel suo palmarès spiccano numerosi trofei. Il campionato francese, lo scudetto conquistato con il Milan, la Champions League e l'Europa League vinte con il Chelsea, oltre a quattro FA Cup con l'Arsenal e la US Open Cup ottenuta negli Stati Uniti. Ancora più significativo il percorso con la nazionale francese. Giroud ha chiuso la sua esperienza con i Bleus nel 2024 dopo 137 presenze e 57 reti. Diventando il miglior marcatore nella storia della selezione francese e conquistando soprattutto il Mondiale del 2018.