Nonostante numeri e statistiche fuori dal comune, il nome di Cristiano Ronaldo continua a essere molto spesso al centro di diverbi e confronti. Il portoghese, però, continua a rispondere sul campo e si avvicina sempre di più a un traguardo storico: 1000 gol ufficiali. A tal proposito, a difendere le qualità dell'attaccante è stato un suo ex compagno di squadra: Giuseppe Rossi. L'ex attaccante italiano attraverso un'intervista rilasciata ai microfoni di Goal ha sottolineato la determinazione e la mentalità dell'ex Real Madrid.

Il record da raggiungere: le parole di Giuseppe Rossi

Nel corso della sua carriera, limitata da innumerevoli problemi al ginocchio, Giuseppe Rossi ha collezionato, ai quali si aggiungono anchecon la maglia della Nazionale Italiana. L'ex attaccante ha vestito le maglie di

FIRENZE, ITALIA – 22 MARZO: Giuseppe Rossi durante il “Pepito Day” allo stadio Artemio Franchi, il 22 marzo 2025 a Firenze. L’evento è stato dedicato all’ex attaccante italo-americano, affettuosamente soprannominato “Pepito”, e ha celebrato il suo addio al calcio dopo una carriera che lo ha visto protagonista con club come Fiorentina, Villarreal e Manchester United, oltre che con la Nazionale italiana.(Photo by Diego Puletto/Getty Images)

Secondo Giuseppe Rossi il record che Cr7 può battere rappresenterebbe uno dei motivi principali per cui il portoghese continua a giocare. Stando a quanto riferito dall'ex attaccante della Fiorentina, Cristiano Ronaldo porrà fine alla sua carriera dopo aver raggiunto il proprio obiettivo: "Conosco bene Cristiano, so quanta fame e determinazione abbia. Non posso essere sicuro che si ritirerà dopo aver raggiunto il traguardo dei 1000 gol, ma per me sarà così. Penso che uno dei motivi principali del suo continuare a calpestare il rettangolo verde sia proprio questo".

Inoltre Rossi ha ribadito che Cr7 potrebbe addirittura continuare a giocare nonostante l'età: "Cristiano ha una mentalità pazzesca, nessun giocatore ha la sua determinazione. Sono sicuro che arriverà a segnare 1000 gol, possiamo solo imparare da lui. Quando appenderà gli scarpini al chiodo, sarà per forza ricordato come uno dei migliori al Mondo, questo è sicuro".

Cristiano Ronaldo is fast closing in on 1,000 goals, but could he retire once that milestone has been reached? 🤔



Former Man United team-mate Giuseppe Rossi has attempted to answer that question for GOAL 👇https://t.co/5N5iSNW2CJ — GOAL (@goal) August 25, 2026

I gol al Mondiale e la longevità di Cristiano Ronaldo

Giuseppe Rossi ha sottolineato quanto sia sorprendente vedere ancora il suo ex compagno di squadra così decisivo nonostante l'età. Il Pepito ha ricordato specialmente il rendimento del portoghese nell'ultimo Mondiale disputato: ". Ha una determinazione fuori dal comune, alla sua età vuole essere ancora protagonista. Sono sicuro che i record non sono finiti qui".

MANCHESTER, INGHILTERRA – 7 MAGGIO: Cristiano Ronaldo del Manchester United viene travolto dall’abbraccio dei compagni John O’Shea, Wes Brown, Giuseppe Rossi e Rio Ferdinand dopo aver segnato il secondo gol durante la partita di Premier League tra Manchester United e Charlton Athletic, disputata all’Old Trafford il 7 maggio 2006.(Photo by Laurence Griffiths/Getty Images)

Successivamente, l'ex Genoa ha raccontato di quanto lo abbia impressionato la longevità di Cr7: "So che il momento del ritiro si sta avvicinando, ma questo è un vero peccato per tutti. Volevo che trionfava al Mondiale, almeno qualcuno smetteva di parlare inutilmente sul suo conto. Trovo impressionante e straordinario tutto quello che ha fatto. Ha avuto una carriera super, ha vinto tutto, è stato ed è un giocatore unico".