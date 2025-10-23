Il pazzesco dato delle inglesi nelle notti di coppa che confermano di essere tra le più spettacolari e in forma di tutti i campionati europei.

Federico Iezzi Collaboratore 23 ottobre - 16:09

La Premier League è un campionato da record. E ieri ne ha stabilito uno nuovo. Non la Lega direttamente, ma le sue squadre, quelle partecipanti dalla Premier alla Champions League per la precisione. Che, segnando 19 gol in una sola sera, hanno reso la Premier il campionato con più reti segnate in una singola giornata di questo torneo.

I gol del martedì della Premier in Champions League — Non solo l'Inghilterra è la prima nazione ad aver qualificato ben sei squadre nella Coppa dalle grandi orecchie, ma il suo campionato è anche diventato quello con più gol segnati in una sola giornata della competizione. Cominciamo dall'Arsenal, che contro l'Atletico Madrid di Simeone ha vinto e segnato quattro gol: si è distinto, in particolare Gyokeres (due gol), mentre le altre due reti portano la firma di Martinelli e Gabriel. Vince e convince anche il Newcastle: le Magpies, infatti, hanno vinto 3 a 0 contro il Benfica di Mourinho. Le tre reti della squadra di Eddie Howe portano la firma di Barnes, una doppietta, e Gordon. Martedi ha vinto anche il Manchester City. La squadra di Guardiola giocava fuori casa, contro il Villareal. Sono bastati due gol ad opera del solito Haaland e di Bernardo Silva. E già così siamo a nove gol in una sola sera.

Le reti del mercoledì — Curiosamente mercoledì sera ha giocato anche l'unica squadra inglese che in questa giornata non ha vinto e non ha segnato: il Tottenham. Gli Spurs, infatti, hanno pareggiato in casa del Monaco. In compenso Liverpool e Chelesea hanno segnato 10 gol in due, cinque a testa. I Blues affrontavano a Stamford Bridge l'Ajax. Nessuna difficoltà per i ragazzi di Enzo Maresca: Guiu e Caicedo nel primo tempo, Enzo Fernandez, Estevaoe George nel secondo. Stesso numero di gol hanno rifilato i Reds all'Eintracht Frankfurt. La squadra di Slot ha segnato tre reti nel primo tempo (Ekitikè, Van Dijk e Konatè), e poi due nei secondi quarantacinque minuti a firma di Gakpo e Szoboszlai. In totale, quindi, 19 gol in due giornate e un nuovo record stabilito.

71 gol in due sere di Champions League — Ben 18 partite e 71 gol segnati quelle delle squadre di Premier in Champions League. La terza giornata della fase a gironi, in definitiva, ha regalato divertimento e spettacolo. La stessa UEFA, inoltre, ha fatto sapere che mai nella storia di questa competizione erano stati segnati così tanti gol in una sola giornata. Diverse le partite scoppiettanti del martedi: il 7-2 fra PSG e Leverkusen, i sei gol del Barca contro l'Olympiacos e la sconfitta per 6-1 patita dal Napoli contro gli olandesi del PSV. Ha contribuito anche l'Inter di Chivu con quattro gol segnati all'USG.