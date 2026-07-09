L'avventura americana di Antoine Griezmann non poteva iniziare in modo migliore. L'attaccante francese ha lasciato subito il segno con la maglia dell'Orlando City, trovando il suo primo gol e servendo anche alcuni assist nell'amichevole vinta con un netto 6-0 contro i Tampa Bay Rowdies. Era il debutto assoluto dell'ex stella dell'Atletico Madrid con la nuova squadra e le aspettative attorno a lui erano altissime. Griezmann, però, non ha impiegato molto tempo per dimostrare di essere già perfettamente calato nella nuova realtà. Risultando tra i protagonisti assoluti della sfida.

Sempre il solito Griezmann, anche ad Orlando si leccano i baffi

Antoine Griezmann is already cookin' 👨‍🍳🇫🇷



AG7 scores his first goal for @OrlandoCitySC in a friendly. pic.twitter.com/P22qcZB9Km — Major League Soccer (@MLS) July 8, 2026

Il francese ha messo la firma sul tabellino realizzando la rete del momentaneo vantaggio e ha poi partecipato attivamente alla goleada.Una prestazione completa che ha entusiasmato i tifosi dell'Orlando City e confermato le qualità di un calciatore che, nonostante il cambio di campionato, continua a fare la differenza.

L'esordio rappresentava un momento particolarmente atteso anche perché arrivava dopo la conclusione della sua lunga esperienza con l'Atletico Madrid. Con il club spagnolo Griezmann ha scritto pagine importanti della propria carriera, diventando uno dei simboli della squadra grazie ai gol, agli assist e ai numerosi trofei conquistati. L'approdo negli Stati Uniti segna ora l'inizio di una nuova fase, con l'obiettivo di diventare uno dei volti di riferimento della Major League Soccer.

Il successo per 6-0 contro i Tampa Bay Rowdies, pur arrivato in una gara amichevole, offre indicazioni incoraggianti in vista dell'inizio della stagione. Al di là del risultato, è stata soprattutto la qualità mostrata da Griezmann a catturare l'attenzione: movimenti intelligenti, visione di gioco e la capacità di mandare in porta i compagni sono apparsi già in perfetta sintonia con il sistema di gioco dell'Orlando City. Per i tifosi della formazione della Florida, il debutto dell'attaccante francese è un primo assaggio di quello che potrebbe essere il suo impatto nel campionato statunitense. Se il buongiorno si vede dal mattino. Griezmann sembra già pronto a prendersi la scena anche oltreoceano.