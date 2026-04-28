Tutto o niente. Per Antoine Griezmann, questo finale di stagione con l’Atletico Madrid suona proprio così: conquistare la massima gloria europea o lasciare il club a mani vuote. Le avventure nazionali sono andate male ai colchoneros, matematicamente esclusi dalla lotta alla vetta in Liga e sconfitti in finale di Copa del Rey contro il Real Sociedad, in quella che sarebbe stata una grande occasione per portare a casa un trofeo dopo aver eliminato il grande Barcellona di Hansi Flick.

Con il biglietto già prenotato per la Florida, Le Petit Diable si gioca tutto nelle prossime due partite di Champions League (tre, se il fato sorriderà ai madrileni). Un’occasione davvero importante per chiudere un cerchio e guarire una ferita profonda, come dichiarato dallo stesso attaccante francese.

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🚨🚨| Antoine Griezmann will leave Atletico Madrid 𝐖𝐈𝐓𝐇𝐎𝐔𝐓 any major domestic trophies after their Copa del Rey final loss to Real Sociedad on penalties. 🏆❌ pic.twitter.com/fsD5FqgJrQ — CentreGoals. (@centregoals) April 18, 2026

Griezmann parla della finale persa nel 2016

Nell’intervista rilasciata allaha inizialmente espresso tutto il suo legame con l’, definendolo come qualcosa che va oltre il semplice amore: "Mi hanno aperto le loro porte in un momento difficile della mia vita, quando avevo 14 anni. Ho detto che quando avrei lasciato il Real Sociedad non avrei provato le stesse sensazioni per nessun altro club. Ma quando mi sono unito (a loro), ho provato la stessa sensazione due volte. L'amore per i colori sociali, per lo stemma della squadra e per il calcio, perché i tifosi amano il calcio, e la passione per il duro lavoro: credo sia per questo che mi sono legato così rapidamente al club e ai suoi tifosi".

MADRID, SPAGNA - 30 SETTEMBRE: Antoine Griezmann dell'Atletico Madrid festeggia il terzo gol della sua squadra, il suo 200° gol con la maglia dell'Atletico Madrid, durante la partita della seconda giornata della fase a gironi della UEFA Champions League 2025/26 tra Atletico Madrid ed Eintracht Francoforte allo Stadio Metropolitano il 30 settembre 2025 a Madrid, Spagna. (Foto di Angel Martinez/Getty Images)

Al centro delle parole de Le Petit Diable c’è però un obiettivo: vincere la Champions League. Un traguardo che, per Griezmann, rappresenterebbe molto più di un semplice trofeo: "Vincere la Champions League curerebbe una ferita molto profonda. Non è una cosa a cui penso tutti i giorni, ma ogni volta che parliamo di Champions League con amici o compagni di squadra, quel momento torna sempre a galla, quello del 2016, il rigore".

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Il francese su Diego Simeone

Proprio come un antidoto,ha quindi parlato della possibile vittoria dellacome di un modo per ricucire la ferita di quel rigore sbagliato nella finale del 2016 contro il. Un episodio ancora ben presente nella testa dell’attaccante dei colchoneros, che spera di poter dimenticare capitalizzando sulla grande occasione di quest’anno, lì dove sulla strada troverà l’Arsenal die, in caso di passaggio del turno, la vincente tra

Una vittoria che, qualora dovesse arrivare, renderebbe felice non solo Griezmann, ma anche l’altro grande condottiero dell’Atletico Madrid di questi anni, Diego Simeone, per cui il calciatore ha espresso parole di grande ammirazione: “Credo che in definitiva lui mi abbia dato tutto e io abbia dato tutto a lui. Mi piace e mi è sempre piaciuto averlo al mio fianco. So che, anche dopo la fine della mia carriera, avrò in lui un amico, un ex allenatore, e che rimarremo sempre molto legati”.

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