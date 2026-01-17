Guardiola contro gli arbitri: “Haaland viene troppo preso di mira”

Dopo una lunghissima revisione VAR (ben cinque minuti e mezzo) che aveva già mandato l'allenatore su tutte le furie, Haaland, in posizione di fuorigioco, è stato giudicato colpevole di aver interferito nell'azione . Analisi con cui Guardiola non solo è in disaccordo, ma che gli è sembrata davvero di troppo.

"Lui è l'unico attaccante al mondo a commettere più falli di quanti ne facciano i difensori su di lui, è la sua caratteristica più importante", è stato il commento dell'allenatore del City sulla questione, in cui non è mancata una punta di sarcasmo. "Cosa succede in area, non solo con il Manchester City, è sotto gli occhi di tutti. Quando ci sono spinte e trattenute, ogni volta è fallo. E ogni volta che Erling tocca un avversario, è fallo per lui". E rincara la dose: "A inizio stagione, un arbitro mi aveva assicurato che fosse assolutamente il contrario, ma non mi sembra proprio, onestamente".