Pep Guardiola è sempre stato generoso a parole con i colleghi meritevoli, e non si è risparmiato nemmeno questa volta con Jurgen Klopp. I due, grandi rivali in Bundesliga e Premier League, sono oggi legati da un rapporto di amicizia e stima reciproca. Anni passati a lottare per gli stessi obiettivi in realtà opposte, che ci hanno regalato alcune tra le lotte al titolo più emozionanti del calcio moderno fornendo due modi di vedere il calcio completamente diversi.

Adesso lo spagnolo è fermo, dopo aver passato 10 anni sulla panchina del Manchester City, club di cui ha cambiato la storia, mentre Klopp è tornato in panchina, quella della Nazionale tedesca, dopo due anni passati da Head of Global Soccer per le squadre della galassia Red Bull.

Guardiola esalta il calcio di Klopp e sulla Germania non ha alcun dubbio

L'ex allenatore di Barcellona e Manchester City ha parlato ai microfoni didel commissario tecnico della Germania, iniziando elogiando Klopp per la personalità e per ciò che dà al calcio: ", non riesco nemmeno a descrivere la mia ammirazione per lui".

MANCHESTER, INGHILTERRA - 10 APRILE: L'allenatore del Manchester City Pep Guardiola scambia una battuta con l'allenatore del Liverpool Jurgen Klopp durante la partita di Premier League tra Manchester City e Liverpool all'Etihad Stadium il 10 aprile 2022 a Manchester, Inghilterra. (Foto di Michael Regan/Getty Images)

Ha poi commentato lo stile di gioco trasmesso dall'ex tecnico del Liverpool: "Jurgen fa qualcosa di incredibile. I suoi giocatori lottano su ogni pallone attraverso il contropressing, il loro gioco diretto è straordinario. Quando guardo le sue squadre giocare, spesso mi dico 'wow, che calcio!'".

Sulla rivalità durante la carriera dei due: "Ho giocato contro di lui circa un milione di volte. Probabilmente mi ha battuto più spesso di quanto io abbia battuto lui e da ogni partita ho imparato qualcosa. Posso dire che è stato il mio più grande rivale e il mio più grande avversario, ma oggi siamo amici".

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Secondo Guardiola, il carisma e le capacità comunicative del nuovo commissario tecnico possono rappresentare un fattore decisivo per riportare entusiasmo intorno alla Mannschaft: "Credo che con lui la Germania possa tornare ai vertici, che la squadra venga percepita diversamente, che ritorni la gioia e che i tifosi possano essere nuovamente orgogliosi della propria Nazionale".

Infine, ha sottolineato la capacità di Klopp di conquistare immediatamente la fiducia dei propri giocatori, grazie al carisma e alla personalità che lo contraddistinguono: "Quando i suoi giocatori entrano nello spogliatoio e vedono Jurgen Klopp, lo seguono senza esitazione".