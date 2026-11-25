L'allenatore spagnolo ha spiegato che la sua identificazione con il club catalano è stata fondamentale per non aver tentato di ingaggiarlo in un'altra squadra
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La carriera di allenatore di Pep Guardiola sarebbe da spiegare in tutte le scuole di calcio del mondo. Tra Barcellona, Bayern Monaco e Manchester City, il tecnico spagnolo ha vinto ogni titolo possibile diventando per buona parte degli sportivi "il migliore allenatore della storia". Tuttavia, tra i tanti giocatori che Pep ha allenato, nessuno è stato al livello del suo pupillo, ovvero Lionel Messi. Insieme all'argentino, Guardiola ha guidato il famoso Barcellona che nel 2009 vinse tutto e anche dopo il suo addio, nel 2012, il rapporto con il fenomeno di Rosario non è cambiato di una virgola. A rivelarlo è stato lo stesso allenatore spagnolo.
Guardiola confessa il motivo per cui non ha mai cercato di portare via Messi dal BarcellonaCi sono rapporti che vanno ben oltre le vittorie o i trofei. Ebbene, quello che vede protagonisti Pep Guardiola e Lionel Messi è certamente uno di questi. Un rapporto padre e figlio, lo si potrebbe chiamare. Perché in quattro anni sulla panchina del Barcellona, lo spagnolo e l'argentino sono andati oltre il rapporto allenatore-giocatore ed insieme hanno vinto tutti e, soprattutto, tutto: ben 14 trofei. Indimenticabile quel Barcellona che in un anno solare vinse tutti e sei i titoli ufficiali. Ma poi cosa è successo dopo l'addio di Pep al Barça?
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Come accennato, Guardiola ha allenato il Barcellona dal 2008 al 2012, prima di trasferirsi al Bayern Monaco. E in quelle quattro stagioni ha avuto modo di conoscere il campione di Rosario non solo come calciatore ma anche come persona: "Mi ha veramente colpito la sua mentalità vincente. Non a caso non voleva mai perdere una partita neanche in allenamento. E infatti non ricordo se ne abbia persa mai una". Conclude Pep.
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