Gyokeres e lo Sporting, un legame che resta: il messaggio dopo il match

Il passato non si dimentica. Lo stadio lo ha accolto di nuovo come un Re. E lo svedese ha voluto restituire - a fine match - un messaggio di speranza e di amore per il futuro

Federico Grimaldi 9 aprile - 12:29

Nostalgia canaglia. Quella di martedì - per Gyokeres- non è stata una partita come le altre: lo svedese si è trovato dinanzi al suo passato. Un passato di gloria e di gol che lo ha portato ad essere uno degli attaccanti più prolifici dell'era moderna: ben 97 gol in 102 match, con lo Sporting. E con il suo Arsenal ha fatto ritorno in quello stadio che per lui è casa. Non ha fatto gol, ma è stato in campo tutta la partita. Alla fine, ha potuto anche esultare: il gol di Havertz allo scadere ha regalato una vittoria dal valore inestimabile. E ora ci sarà il ritorno all'Emirates. Ma subito dopo il match, lo svedese, si è diretto dai suoi ex compagni e gli ha lasciato un messaggio bellissimo.

Gyokeres, il passato non si dimentica: il gesto a fine match al 'suo' Sporting — Lo Sporting dovrà fare un miracolo: battere l'Arsenal all'Emirates è un'impresa da pochi. I gunners subiscono poco e in stagione non hanno ancora mai perso tra le mura di case. E per questo, la squadra portoghese, farà di tutto per riuscire a cullare quel sogno che ancora pervade tra i tifosi: vincere la Champions. Il primo round è stato dei gunners. Ma non è passato inosservato il gesto di Gyokeres a fine match: come riporta A Bola, lo svedese non si è recato subito negli spogliatoi. Anzi: è andato dai suoi vecchi compagni condividendo parole sentite e d'amore. Ha salutato tutti: la squadra, i tifosi e ha iniziato un giro di abbracci, cercando di non escludere nessuno.

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Dai magazzinieri all'allenatore, passando per diversi membri chiave del gruppo. Non c'è astio tra la tifoseria e Gyokeres: lo stadio lo ha accolto con applausi sin dall'inizio. E a fine match lo svedese ha restituito un po' di quell'amore: il legame tra i due è indissolubile. Se l'attaccante dell'Arsenal oggi è quello che è, lo deve a quell'esperienza lì. Ma il passato rimane passato. E per lo svedese c'è ancora un match contro il suo vecchio amore.