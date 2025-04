Haaland out 5-7 settimane, Guardiola: “Spero recuperi per il Mondiale per Club”

La speranza dell'allenatore del City di avere l'attaccante norvegese per la competizione di giugno

Federico Grimaldi 1 aprile - 16:43

Piove sul bagnato in casa Manchester City. Erling Haaland salterà l’ultima parte di stagione per infortunio. La squadra blu di Manchester non sta affrontando una grande stagione ed ora deve fare i conti con l'infortunio del proprio bomber. Guardiola, in conferenza stampa, si augura di poterlo avere per i prossimi impegni a giugno

Haaland fuori e posto Champions a rischio: quanti problemi per Guardiola — L'assenza di Haaland graverà e non poco sul rendimento offensivo della squadra di Guardiola. Lo spagnolo, quest'anno, sta affrontando la sua peggior stagione da quando è alla guida del City. I risultati ottenuti non sono entusiasmanti ed ora si vede costretto ad affrontare l'ultimo periodo del campionato, senza il suo miglior attaccante. La speranza, per Guardiola, rimane quella di riaverlo quantomeno per il Mondiale per Club: "I dottori mi hanno detto che Erling starà fuori tra le 5 e le 7 settimane. Speriamo di riaverlo per il finale di stagione e il Mondiale per Club. Non abbiamo un altro giocatore col suo talento e le sue caratteristiche, ma dovremo adattarci. Per molti anni abbiamo giocato con uno stile diverso in attacco, dipendente dalle qualità dei giocatori a disposizione: dovremo adattarci".

BREAKING: Manchester City manager Pep Guardiola says he expects Erling Haaland to miss up to seven weeks with ankle injury 🏥 pic.twitter.com/Obr7QfDFYL

— Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) April 1, 2025

Come giocherà il City? — La carriera di Guardiola è stata caratterizzata dall'assenza del centravanti. Ricordiamo i suoi trascorsi al Barcellona, dove ha dominato con il falso nueve. Però, da lì, qualcosa è cambiato. Prima nel Bayern con Lewandoski ed ora il City con Haaland. Il modus operandi dello spagnolo è stato rivoluzionato dalla presenza di una punta in area di rigore. Grazie all'apporto del norvegese, il City è riuscito a vincere la sua prima Champions della storia, non una cosa da poco. Come giocherà Guardiola le prossime gare? Sicuramente verrà avanzato Marmoush. L'egiziano è stato il fiore all'occhiello del mercato di gennaio e potrà finalmente sfruttare a pieno il suo potenziale. Con l'avanzamento dell'ex Eintracht, potrà trovare maggiore spazioDe Bruyne. Il belga è uscito dagli schemi dello spagnolo, ma ora potrebbe trovare nuovamente la titolarità.