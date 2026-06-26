Achraf Hakimi continua la sua battaglia legale. Il difensore del Paris Saint-Germain e della nazionale marocchina ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione dopo che la Corte d'Appello di Versailles ha confermato il suo rinvio a giudizio per una presunta violenza sessuale risalente al 2023. Il giocatore, che ha sempre respinto ogni accusa, punta ora all'ultimo grado di giudizio disponibile prima dell'apertura del processo. Nei giorni scorsi aveva ribadito pubblicamente la volontà di affrontare il dibattimento, dichiarandosi impaziente di poter finalmente esporre la propria versione dei fatti. Sul fronte opposto, la parte civile continua a chiedere giustizia, mentre il procedimento giudiziario prosegue parallelamente all'attività sportiva del capitano del Marocco, impegnato con la sua nazionale al Mondiale.

Hakimi ricorre in Cassazione: continua la battaglia giudiziaria

non cambia linea e continua a proclamare la propria. Dopo la decisione della Corte d'Appello di Versailles di confermare il rinvio a giudizio perdenunciata nel 2023, il difensore del Paris Saint-Germain ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione. Si tratta dell'ultimo passaggio possibile prima dell'eventuale apertura del processo. Il laterale marocchino ha sempre respinto lee, nei giorni scorsi, aveva ribadito la volontà di affrontare il dibattimento: "Attendo con impazienza il processo. Finalmente potrò parlare", aveva scritto sui social.

LENS, FRANCIA - 31 MARZO: Bilal El Khannouss del Marocco festeggia il primo gol della sua squadra con il compagno Achraf Hakimi durante l'amichevole internazionale tra Marocco e Paraguay allo Stade Bollaert-Delelis il 31 marzo 2026 a Lens, in Francia. (Foto di Franco Arland/Getty Images)

Anche la sua legale aveva confermato che il giocatore resta fermo nella propria difesa. Sul fronte opposto, l'avvocata della querelante ha ribadito che tutte le decisioni assunte finora sono state favorevoli alla sua assistita e ha assicurato che continuerà a battersi fino alla conclusione del procedimento. La donna che ha presentato la denuncia ha inoltre spiegato di voler affrontare il processo per essere ascoltata e creduta. Nonostante la vicenda giudiziaria, Hakimi continua a giocare con il PSG e con il Marocco. Nei giorni scorsi aveva dichiarato di vivere "uno dei momenti più importanti della mia carriera", spiegando di essere concentrato esclusivamente sul calcio e sul percorso della sua nazionale al Mondiale.