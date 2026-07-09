Tra i calciatori belga che hanno lasciato il segno nella storia del calcio figura anche Eden Hazard. L'ex attaccante, infatti, nel corso della scorsa decade veniva considerato come uno dei migliori al mondo. Il classe 1991 ha vissuto gli anni migliori della sua carriera agonistica quando giocava in Inghilterra e vestiva la maglia del Chelsea. Il suo passaggio al Real Madrid nel 2019, però, non ha portato a risultati sperati e tre anni fa il belga ha deciso di ritirarsi. Di recente, ha rilasciato un'intervista esclusiva al quotidiano spagnolo Marca e ha toccato diversi argomenti.

Hazard: "Belgio, puoi vincere il Mondiale. Yamal ricorda me quando ero giovane"

Marca ha intervistato in esclusiva il classe 1991 in vista del quarto di finale del Mondiale 2026 tra, che scenderanno in campo alle oredi domani sera. Parlando della sua Nazionale, l'ex Chelsea ha dichiarato: "Il talento c'è e possono ancora sorprendere. Io credo in loro. Ci sono sia calciatori esperti che giovani. Anche se non ci sono i fratelli Hazard, spero che possano arrivare in finale e vincere il titolo. L'importante è che la squadra faccia un buon torneo e segnino tanti gol". In seguito, ha parlato del suo connazionale: "Lui è il migliore al mondo l'ha dimostrato diverse volte. Ha riflessi incredibil, classe, è alto e bravo col pallone tra i piedi".

Londra, Inghilterra - 4 novembre 2025: Eden Hazard con il medaglione della Hall of Fame durante la Premier League Hall of Fame 2025 all'hotel Chancery Rosewood. (Foto di Harry Murphy/Getty Images for Premier League)

Successivamente, l'ex giocatore del Real Madrid ha parlato di Lamine Yamal dicendo: "Ricorda un po' me gli inizi della carriera. Più o meno avevo la stessa età e le aspettative su di me erano alte. Se si divertirà in campo come sa fare, allora sono convinto che farà un grande torneo. La gente ama vedere calciatori come lui e lo spirito del calcio sta nel divertirsi per far sognare i tifosi". Poi ha parlato anche del duello Messi-Mbappé precisando una cosa: "Non va dimenticato Dembélé, giocatore di altissimo livello. Vedremo chi vincerà il Mondiale ed anche il titolo di capocannoniere. Secondo me, alla fine di questa competizione il calciatore con più gol sarà Mbappé".

Madrid, Spagna - 12 marzo 2026: L'ex calciatore Eden Hazard durante la partita di EuroLega tra Real Madrid e Valencia Basket alla Movistar Arena. (Foto di Angel Martinez/Euroleague Basketball via Getty Images)

Hazard, poi, ha già in mente la semifinale tra Belgio e Francia ed un'eventuale finale: "Spero che il Belgio arrivi in finale. La semifinale contro la Francia potrebbe essere una grande partita. Sarà complicato, ma spero che la Nazionale possa vincere la Coppa del Mondo. Se usciranno, allora sarà la Spagna ad andare avanti. Vedremo". Infine ha parlato del Chelsea, che ha scelto Xabi Alonso come nuovo tecnico: "Al Real è stato difficile perché non ha avuto il tempo necessario. Anche la Premier League è dura, ma lui la conosce bene e mi fido. Punto su Cole Palmer, che mi piace guardare e vincerà tanti titoli coi Blues, ed Estevao, che ha stile e velocità ma ha bisogno di tempo".