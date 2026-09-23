Thierry Henry torna a far parlare di sé, questa volta lontano dai campi da calcio. L’ex attaccante francese ha infatti rimesso sul mercato la sua spettacolare proprietà di New York, acquistata nel 2010 per una cifra complessiva di 14,85 milioni di dollari. Si tratta di due appartamenti che l’ex campione ha comprato separatamente per poi unirli in un’unica grande residenza, oggi proposta sul mercato per 25 milioni di dollari.

Henry e il suo "impero", la casa a New York nasconde mille sorprese

Come riferito da The Wall Street Journal, Henry aveva acquistato gli immobili proprio nel periodo in cui aveva deciso di lasciare il Barcellona per trasferirsi negli Stati Uniti e iniziare la sua esperienza con i New York Red Bulls. Era il 2010 e l’ex attaccante dell’Arsenal aveva scelto New York come nuova tappa della sua carriera, portando con sé anche un investimento immobiliare importante nel cuore della metropoli americana.

Il risultato dell’unione dei due appartamenti è una proprietà di circa 6.000 piedi quadrati, equivalenti a poco meno di 560 metri quadrati. Caratterizzata da spazi molto ampi e da soffitti alti circa 14 piedi, ovvero oltre quattro metri. A rendere ancora più particolare la residenza è l'ampia dotazione di spazi esterni. Complessivamente sono circa 3.400 piedi quadrati, pari a oltre 315 metri quadrati, compresa una terrazza privata sul tetto.

SOCCER LEGEND THIERRY HENRY BOUGHT TWO APARTMENTS IN NEW YORK FOR $14.85 MILLION IN 2010 AND COMBINED THEM. HE IS NOW ASKING $25 MILLION



He bought them when he moved from Barcelona to play for the New York Red Bulls.



Roughly 6,000 sqft with 14-foot ceilings, plus about 3,400… pic.twitter.com/Q7whCDv44J — House Tracker (@HouseTrackers) September 22, 2026

Il rooftop rappresenta uno degli elementi più distintivi dell’abitazione. L’area esterna comprende infatti una pergola privata e una zona barbecue, offrendo uno spazio pensato per trascorrere tempo all’aperto e godere della vista sull’ambiente urbano di New York.

La casa però "torna" in vendita, nel 2025 il prezzo era superiore

Henry ha vissuto nella proprietà per circa cinque anni, durante il periodo americano della sua carriera da calciatore. Nel 2014 ha deciso di appendere definitivamente gli scarpini al chiodo e successivamente si è trasferito a Londra. Nonostante il cambio di vita e di continente, l’ex attaccante ha scelto di conservare la casa di New York, continuando a utilizzarla durante le visite nella città negli anni successivi.

Thierry Henry tecnico Francia U23 (Photo by Dean Mouhtaropoulos/Getty Images)

La proprietà era già comparsa sul mercato all’inizio del 2025, quando la richiesta era stata fissata a 26,75 milioni di dollari. L’immobile è stato però ritirato dalla vendita prima di trovare un acquirente. Ora Henry ha deciso di riproporlo sul mercato, abbassando la richiesta a 25 milioni di dollari.

L’operazione rappresenta quindi un possibile importante investimento immobiliare per l’ex campione francese. Rispetto al prezzo complessivo pagato nel 2010, la richiesta attuale è superiore di oltre 10 milioni di dollari. Anche se bisogna considerare gli interventi e l’unione dei due appartamenti effettuati nel corso degli anni.