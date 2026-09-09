L'ex Arsenal ritiene l'attaccante del Real il suo contendente preferito al Pallone d'Oro
Real Madrid, bentornato Mbappé! Il francese mostra sui social la perla in allenamento
Mai come quest'anno scoprire in anticipo il vincitore del Pallone d'Oro risulta complicato. Il numero dei candidati che possono ambire al titolo non è affatto ristretto e ogni calciatore forte ha delle legittime ambizioni. Kylian Mbappé, ad esempio, pur senza alcun titolo vinto nella scorsa stagione potrebbe trionfare secondo Thierry Henry.
Pallone d'Oro, Henry sicuro: "Quest'anno sono in tanti, ma Mbappé è pazzesco"Il vincitore del premio più prestigioso nel 2003 non ha dubbi. Quest'anno potrebbe essere ancora un francese a trionfare. Dopo Karim Benzema nel 2022 e Ousmane Dembélé nel 2025, è il fuoriclasse del Real Madrid il candidato principe. Le ragioni? Basta sfogliare la margherita e rendersi conto che gli altri sono semplicemente indietro. Eppure, certezze non se ne possono avere e a Thierry Henry non resta che altro che gettarsi e provare a indovinare.
"Lo scorso anno era ben più facile e dissi Dembélé. Ero sicuro, mentre quest'anno è davvero difficile scegliere", ha rassicurato l'ex Arsenal sul set di CBS Sports. Nella lista dei papabili ci sarebbero gli inglesi Harry Kane e Jude Bellingham, ma a tal proposito Henry ha risposto netto: "In Germania Olise ha fatto meglio di Kane, mentre il classe 2003 non ha fatto troppo bene al Real. Meglio è andato al Mondiale". Poi ci sono gli spagnoli, col plus del trionfo in America: "Rodri col City non ha giocato granché, mentre Yamal a causa dell'infortunio paga il brutto mondiale".
Caricamento post Instagram...
© RIPRODUZIONE RISERVATA