Mai come quest'anno scoprire in anticipo il vincitore del Pallone d'Oro risulta complicato. Il numero dei candidati che possono ambire al titolo non è affatto ristretto e ogni calciatore forte ha delle legittime ambizioni. Kylian Mbappé, ad esempio, pur senza alcun titolo vinto nella scorsa stagione potrebbe trionfare secondo Thierry Henry.

Pallone d'Oro, Henry sicuro: "Quest'anno sono in tanti, ma Mbappé è pazzesco"

Il vincitore del premio più prestigioso nel 2003 non ha dubbi. Quest'anno potrebbe essere ancoraa trionfare. Dopo Karim Benzema nel 2022 enel 2025, è il fuoriclasse del Real Madrid il candidato principe. Le ragioni? Basta sfogliare la margherita e rendersi conto che gli altri sono semplicemente indietro. Eppure, certezze non se ne possono avere e a Thierry Henry non resta che altro chee provare a indovinare.

BUDAPEST, UNGHERIA - 30 MAGGIO: Thierry Henry e Presnel Kimpembe portano il trofeo della UEFA Champions League in campo prima della finale di UEFA Champions League 2026 tra Paris Saint-Germain e Arsenal FC alla Puskas Arena il 30 maggio 2026 a Budapest, Ungheria. (Foto di Richard Heathcote/Getty Images)

"Lo scorso anno era ben più facile e dissi Dembélé. Ero sicuro, mentre quest'anno è davvero difficile scegliere", ha rassicurato l'ex Arsenal sul set di CBS Sports. Nella lista dei papabili ci sarebbero gli inglesi Harry Kane e Jude Bellingham, ma a tal proposito Henry ha risposto netto: "In Germania Olise ha fatto meglio di Kane, mentre il classe 2003 non ha fatto troppo bene al Real. Meglio è andato al Mondiale". Poi ci sono gli spagnoli, col plus del trionfo in America: "Rodri col City non ha giocato granché, mentre Yamal a causa dell'infortunio paga il brutto mondiale".

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In sostanza, nelle valutazioni di Henry, il Pallone d'Oro non può essere assegnato quest'anno senza tener conto della Coppa del Mondo. Ecco perché anchenon sarebbero tra i favoriti, con il primo che è considerato generalmente inferiore. Discorso contrario per Lionel. Se l'argentino avesse vinto la Coppa del Mondo, si sarebbe aggiudicato senza dubbio il premio, secondo Henry. E allora, nonostante qualcuno gli possa dire che non abbia sollevato alcun trofeo, Mbappé è il preferito del francese. "È sicuramente accaduto che qualcuno senza titoli abbia vinto il Pallone d'Oro.". E la chiusura su Olise: "Gli è vicino".